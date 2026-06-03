Zona fría: una diputada libertaria defendió el recorte en medio de las críticas del radicalismo

La discusión por la modificación del régimen de Zona Fría sumó una nueva voz en Mendoza. La diputada provincial de La Libertad Avanza, Cecilia Sole r, salió a defender públicamente el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei luego de los cuestionamientos planteados por el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.

Bullrich abre el juego a más revisiones de Zona Fría: "Hemos escuchado a los senadores de Mendoza"

Ulpiano Suárez se plantó ante el proyecto de Zona Fría: "Se deben mantener los beneficios para Mendoza"

La iniciativa del Poder Ejecutivo nacional ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone reemplazar el esquema actual por un sistema de subsidios focalizados en los sectores vulnerables. De avanzar sin modificaciones, gran parte de Mendoza quedaría fuera del beneficio, que se mantendría únicamente para Malargüe .

El debate tomó fuerza en los últimos días luego de que Ulpiano Suárez, durante una recorrida por el Valle de Uco, defendiera la continuidad de la inclusión de Mendoza dentro del régimen de Zona Fría y reclamara una revisión estructural de las tarifas de gas.

En paralelo, desde el entorno de los senadores nacionales Rodolfo Suárez y Mariana Juri dejaron trascender que, en las condiciones actuales, el proyecto sería rechazado por ambos en la Cámara alta.

La postura contrasta con la que tuvieron los diputados nacionales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri , alineados políticamente con el gobernador Alfredo Cornejo , quienes acompañaron la iniciativa durante su tratamiento en Diputados.

La respuesta de La Libertad Avanza

En un video difundido a través de sus redes sociales, Soler defendió el proyecto oficial y sostuvo que el régimen original tenía sentido porque estaba destinado a regiones con condiciones climáticas extremas.

“El régimen de Zona Fría surgió por algo razonable. Subsidian el gas donde el invierno es brutal. Calefaccionarse es cuestión de supervivencia. La Patagonia, Malargüe, La Puna. Hasta ahí es lógico”, afirmó.

Según la legisladora libertaria, la ampliación aprobada en 2021 desnaturalizó el sistema al incorporar más de 100 departamentos que, a su entender, no justificaban ese nivel de asistencia estatal.

“De pronto millones de personas recibían un subsidio. Que alguien tenía que pagar. Vos, con tus tarifas y con tus impuestos”, expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Soler (@cecisoler__)

Soler aseguró que la propuesta del Gobierno nacional no elimina completamente los subsidios, sino que modifica el criterio para otorgarlos. “Esto significa que hay gente que va a perder. Es decir, se reduce o se elimina para lugares de ingresos altos”, señaló.

Además, sostuvo que los hogares con ingresos familiares inferiores a los cuatro millones de pesos mantendrían el beneficio y que, en determinados casos, incluso podría incrementarse.

“Si el ingreso de tu grupo familiar no supera los 4.000.000, entonces vas a seguir con el beneficio. En muchos casos, en vez de descontarte el 50% de la factura, pasa a descontarte el 75%”, afirmó.

La legisladora explicó que el cambio central consiste en abandonar el criterio geográfico para pasar a un esquema basado en la situación económica de cada hogar.

“O sea, el foco deja de ser el lugar donde vivís para pasar a ser tu situación económica de ingreso. Porque un subsidio no es plata mágica. Es plata que sale del bolsillo de otro”, sostuvo.

La postura de la UCR en el Senado

Las declaraciones de Soler se producen luego de que Ulpiano Suárez reclamara mantener a Mendoza dentro del régimen y cuestionara el esquema tarifario vigente.

“Mendoza está, desde hace un tiempo, atravesada por una injusticia tarifaria en lo que hace al consumo del gas. Porque la ley de Zona Fría era la herramienta posible y necesaria para corregir esa injusticia tarifaria”, manifestó el intendente durante una conferencia de prensa realizada en Tunuyán.

Suárez argumentó que las tarifas nacionales se construyen tomando como referencia realidades climáticas diferentes a las de Mendoza y sostuvo que la provincia debe continuar dentro del sistema de beneficios.

Por su parte, los senadores Rodolfo Suárez y Mariana Juri también hicieron saber sus reparos a la propuesta oficial y anticiparon que, tal como fue aprobada en Diputados, no cuenta con su respaldo.

Rodolfo Suárez Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Ulpiano Suárez, son parte del mismo equipo dentro de la UCR. Archivo Los Andes

Bullrich abrió la puerta a cambios

Durante su visita a Mendoza, la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció públicamente los cuestionamientos planteados por los representantes mendocinos y aseguró que el proyecto todavía atravesará una etapa de negociación en el Senado.

“Hemos escuchado a los senadores de Mendoza, que ya han hecho pública una oposición, y estamos escuchando a los senadores de todo el país”, sostuvo.

La funcionaria destacó que la Cámara alta es el ámbito donde las provincias pueden expresar sus posiciones y remarcó que el Gobierno buscará acuerdos antes de avanzar con la sanción definitiva de la norma.

“Todavía no les puedo decir cuál va a ser la votación final, porque la votación final depende de un acuerdo, así que si no llegamos a ese acuerdo, no avanzamos”, afirmó.

De esta manera, mientras Bullrich dejó abierta la posibilidad de modificaciones en el proyecto, Soler salió a respaldar públicamente el espíritu de la iniciativa y a defender el cambio hacia un esquema de subsidios focalizados por nivel de ingresos.