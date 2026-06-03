Elecciones 2027: Javier Milei festejó el respaldo de Patricia Bullrich a Luis Petri y el cornejismo reaccionó

Este martes, en su visita a Mendoza, la senadora nacional Patricia Bullrich difundió un fuerte mensaje de respaldo al diputado nacional Luis Petri , uno de los principales referentes del oficialismo nacional en la provincia y quien mantiene aspiraciones de competir por la gobernación en 2027. " Tengo una enorme confianza , lo apoyo de corazón ", aseguró sobre Petri.

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El elogio de Bullrich a Petri no sólo le gustó a su destinatario, sino al propio presidente Javier Milei , quien destacó en sus redes sociales la nota respectiva de diario Los Andes .

Pero resulta que Petri no es el candidato a gobernador que preferiría Alfredo Cornejo . Más bien, todo lo contrario. El gobernador apuesta por varios radicales "de su equipo" para la sucesión y en su entorno creen que la Casa Rosada no lo va a enfrentar con un candidato propio, más allá de que el vínculo entre el Presidente y el diputado de La Libertad Avanza ha vuelto a quedar de manifiesto.

Por eso el senador cornejista Néstor Majul aprovechó su cercanía con Bullrich para interpretar este miércoles que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza no le ha levantado la mano a Petri en términos electorales .

En la Mesa Política de Aconcagua Radio, Majul sostuvo que cree que el año que viene se va a mantener la "alianza estratégica" entre el radicalismo mendocino y La Libertad Avanza y remató: "Estoy convencido de que Patricia va a respetar la estrategia que marque el gobernador".

El senador radical trabajó dos años como funcionario de Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación y por eso dice que la conoce muy bien. El vínculo es real: además de declarar a favor de Petri, en su visita a Mendoza, la legisladora accedió a un ping pong de preguntas y respuestas con Majul para las redes sociales.

En el intercambio, Majul le preguntó a Bullrich: "Si te fueses un año del país, ¿a qué gobernador dejarías en tu casa a cargo de las cuentas y de tu familia?"

Por supuesto que la senadora nacional cabeceó ese centro radical: "¡A Cornejo!", respondió.