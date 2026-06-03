"Lo apoyo de corazón": el mensaje de Patricia Bullrich a Luis Petri en su visita a Mendoza

La visita de la senadora nacional Patricia Bullrich a Mendoza dejó algo más que definiciones sobre la controversia generada por el pliego de la jueza federal Verónica Michelli . Antes de participar en la White Hat Conference 2026 , la dirigente difundió un fuerte mensaje de respaldo al diputado nacional Luis Petri , uno de los principales referentes del oficialismo nacional en la provincia y quien mantiene aspiraciones de competir por la Gobernación en 2027.

En Mendoza, Patricia Bullrich confirmó que puso su "renuncia a disposición" de Javier Milei y él no la aceptó

Patricia Bullrich se distanció del Gobierno y no apoyará el retiro del pliego de Michelli para ser jueza

El video fue compartido por el propio Petri en sus redes sociales y mostró a Bullrich destacando tanto las condiciones personales como el compromiso político del legislador mendocino con el proyecto encabezado por el presidente Javier Milei.

" Yo confío mucho en Luis . Sé de su fuerza, de su potencia, de su lealtad al proyecto, a lo que está haciendo. También sé de su cariño y de su amor por Mendoza", afirmó la senadora.

Y agregó: " Tengo una enorme confianza , lo apoyo de corazón . Estoy convencida que tanto Luis en Mendoza como lo que nos toca a todos y cada uno, vamos a lograr una transformación absolutamente profunda".

El mensaje no pasó desapercibido y el exministro de Defensa de la Nación agradeció las palabras de quien fuera su compañera de fórmula presidencial en Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023.

"Gracias por el apoyo siempre Patricia Bullrich. Sigamos haciendo a la Argentina Grande otra vez junto a Javier Milei", exclamó el diputado nacional.

Petri ha reiterado en distintas oportunidades que se considera "un soldado del Presidente" y se ha convertido en uno de los dirigentes nacionales más identificados con la gestión de Javier Milei.

A la vez, dentro de Mendoza encabeza el espacio Mendocinos por el Futuro, sector que busca posicionarlo como una alternativa para disputar la sucesión de Alfredo Cornejo en la gobernación el próximo año.

Fotos con Mendocinos por el Futuro

El respaldo público de Bullrich se produjo antes de que comenzara la White Hat Conference, evento internacional sobre ciberdelito y cibercrimen desarrollado en el hotel Sheraton de Mendoza.

Durante su paso por la provincia, la legisladora también compartió actividades y fotografías con dirigentes de Mendocinos por el Futuro, el espacio político liderado por Petri. La presencia de la senadora junto a ese sector fue interpretada como una nueva señal de cercanía política con el diputado mendocino.

La visita coincidió además con un momento de tensión dentro de La Libertad Avanza, luego de que Bullrich hiciera pública su decisión de rechazar el retiro del pliego de la jueza federal Verónica Michelli, una postura distinta a la impulsada por el Gobierno nacional.

Luis Petri y Patricia Bullrich Mendocinos por el Futuro El diputado nacional, Luis Petri junto a la senadora nacional, Patricia Bullrich en su visita a Mendoza. Marcelo Álvarez / Los Andes.

La renuncia que Milei no aceptó

Tras participar del encuentro, Bullrich confirmó que puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei luego de comunicarle que no acompañaría la decisión de retirar el pliego de Michelli.

"Lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, que es una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar", explicó.

La senadora relató que mantuvo una conversación privada con el Presidente para transmitirle su posición y señaló que, como correspondía ante una diferencia de criterio, dejó su continuidad a consideración del mandatario.

"Toda persona de bien, cuando tiene que darle al Presidente una posición quizá distinta, pone su renuncia a disposición. El Presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que yo hice y que creo que corresponde", sostuvo.

Bullrich también buscó relativizar las versiones sobre una disputa interna dentro del oficialismo nacional.

"No hay internas. Hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido planteando la divergencia en el seno de una fuerza política amplia", aseguró.