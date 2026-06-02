En Mendoza, Patricia Bullrich confirmó que puso su "renuncia a disposición" de Javier Milei y él no la aceptó

Una jornada de tensión política en el seno del Gobierno nacional tuvo a Mendoza como escenario casual este martes. La senadora nacional Patricia Bullrich aterrizó en la provincia después de anunciar su rechazo al retiro del pliego de Verónica Michelli como jueza federal y aquí confirmó que puso “ su renuncia a disposición ” del presidente Javier Milei , aunque el mandatario no se la aceptó. “ No hay internas ” en La Libertad Avanza , sostuvo incluso.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado participó del cierre de la primera jornada de la White Hat Conference 2026 , una conferencia internacional sobre ciberdelito y cibercrimen que se desarrolla en el hotel Sheraton. Allí fue recibida por la vicegobernadora Hebe Casado ; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus ; y el diputado nacional libertario y excompañero de fórmula, Luis Petri .

A la comitiva se sumaron los senadores nacionales de la UCR, Rodolfo Suárez y Mariana Juri . También estuvieron presentes el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar ; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi ; y el senador Néstor Majul ( Cambia Mendoza ).

La visita de Bullrich se produjo un día después de que informara públicamente que rechazaría el retiro del pliego de la jueza Michelli, cuestionada por el oficialismo nacional por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , quien llevó adelante investigaciones sobre el caso $Libra .

Después de exponer en el panel, la exministra de Seguridad de la Nación confirmó un rumor que circulaba desde horas de la tarde: en la reunión con Milei también había presentado su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aunque finalmente no fue aceptada.

“En primer lugar, no es una interna. Lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, que es una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar”, explicó Bullrich.

La dirigente detalló además que mantuvo una conversación privada con el Presidente para explicarle su postura. “Yo hablé con el Presidente ayer, le conté de mi objeción de conciencia y me explicó su posición. Es una reunión privada, la cual no voy a dar a conocer”, señaló.

Patricia Bullrich en Mendoza Patricia Bullrich llegó a Mendoza junto al diputado Luis Petri y fue recibida por la vicegobernadora Hebe Casado Marcelo Álvarez / Los Andes

Bullrich también confirmó que dejó su continuidad a consideración del mandatario. “Toda persona de bien, cuando tiene que darle al Presidente una posición quizá distinta, pone su renuncia a disposición. El Presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que yo hice y que creo que corresponde”, afirmó.

Además, buscó bajarle el tono a la controversia interna dentro del oficialismo y aseguró que la diferencia de criterio no implica una fractura política. “No hay internas. Hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido planteando la divergencia en el seno de una fuerza política amplia", señaló.

Qué dijo sobre Manuel Adorni

La senadora también esquivó profundizar en la polémica sobre la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ella fue la primera representante del espacio que expresó a viva voz distancia con la estrategia oficial y pidió que se tome la iniciativa para terminar “con la polémica”.

Esa declaración cayó muy mal en Karina Milei, secretaria general de la presidencia y una defensora a ultranza del ministro coordinador. Incluso, obligó al funcionario y al jefe de Estado a prometer la presentación de ese documento antes del 15 de junio.

Al respecto, Bullrich señaló este martes: "Bueno, yo ya lo dije, ahora está por presentarla, así que démosle tiempo para que lo haga".

"Dijo que la iba a presentar el día 15, así que faltan pocos días. Ya está, yo ya lo dije. Desde mi punto de vista es un tema terminado, porque con que uno diga las cosas una vez, alcanza", apuntó.

Aunque dejó una advertencia solapada: "Ahora es su responsabilidad como funcionario presentarla".

En tanto, Bullrich cerró sus definiciones políticas, asegurando que en 2027 no será candidata a presidenta y se encuentra alineada con Milei: "Voy a pelear por la reelección del Presidente".

Bullrich en la White Hat Conference

“Es para mí un enorme honor cerrar esta parte de esta jornada con los mejores hackers éticos del mundo. Digo esto con admiración genuina, porque lo que ustedes hacen es atacar sistemas para fortalecerlos. Es exactamente lo que hay que hacer hoy en seguridad. Porque no es esperar a que las cosas sucedan, sino anticiparse y lograr que que realmente podamos combatir el delito”, expresó Bullrich durante la White Hat Conference.

La exministra destacó que este tipo de herramientas son claves para la protección de redes públicas y privadas, pero también para la investigación criminal. “Esto es una herramienta enormemente importante para la seguridad de todas las redes, tanto privadas como públicas, y también para la investigación criminal”, sostuvo.

Bullrich resaltó además la participación de equipos internacionales en las competencias de ciberseguridad realizadas durante la conferencia y celebró el desempeño argentino. “Participaron 33 equipos y ganó un equipo argentino. Obtuvieron el primer y tercer puesto, mientras que Estados Unidos quedó segundo”, señaló.

Patricia Bullrich en Mendoza Patricia Bullrich llegó a Mendoza para participar de la White Hat Conference sobre ciberseguridad Marcelo Álvarez / Los Andes

La funcionaria también valoró la articulación con la Universidad de Boston y consideró que la capacitación conjunta demuestra el crecimiento del país en materia tecnológica. “Que los argentinos, tanto del sector público como privado, se puedan capacitar con una universidad como la de Boston realmente muestra los avances y la calidad que está teniendo la Argentina”, afirmó.

En ese marco, destacó el proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el Estado nacional junto a la Corte Suprema de Justicia. “Nos llevó casi cuatro años llegar a un acuerdo para definir cuáles son los límites éticos donde un Estado puede utilizar la tecnología en relación con la intimidad de las personas”, explicó.

Celebró la baja de homicidios, a pesar del femicidio de Agostina

Bullrich vinculó esos avances tecnológicos con los indicadores de seguridad que difundió recientemente el Gobierno nacional. “Ayer se dieron a conocer las estadísticas de 2024 y 2025, y hoy Argentina es el país con menos homicidios de Sudamérica y de Latinoamérica, con una tasa de 3,6”, sostuvo.

Sin embargo, en medio de esa referencia a la baja de homicidios, la ministra mencionó el caso de Agostina, el femicidio que conmocionó al país en las últimas horas. “Es difícil hablar de estos momentos cuando ha habido un drama tan brutal como el caso de Agostina, pero realmente hoy la Argentina está cuidando más a sus ciudadanos”, expresó.

Por último, Bullrich remarcó que los avances en seguridad son producto de un trabajo coordinado entre Nación y las provincias. “Esto lo hacen todas las provincias”, concluyó.