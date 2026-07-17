17 de julio de 2026 - 17:04

Revocaron el sobreseimiento de Fernando Espinoza y ordenaron reabrir la causa por presunto abuso sexual

Los jueces pidieron que el juicio contra el intendente de La Matanza se realice “a la mayor brevedad”, tras considerar que el cierre previo de la causa había sido irrazonable.

Ordenan reabrir la causa donde investigan a Fernando Espinoza por presunto abuso sexual

Ordenan reabrir la causa donde investigan a Fernando Espinoza por presunto abuso sexual

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa donde se lo investiga por presunto abuso sexual.

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Con esta decisión, el máximo tribunal penal nacional ordenó que el juicio oral contra el jefe comunal se realice “a la mayor brevedad”.

La resolución fue dictada por la Sala 3 de la Cámara, con los votos mayoritarios de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, quienes consideraron "arbitraria" la decisión previa de apartar a la denunciante, Melody Rakauskas, del proceso. Por su parte, el juez Pablo Jantus votó en disidencia, inclinándose por confirmar el sobreseimiento.

El origen de la denuncia

Los hechos denunciados se remontan al 10 de mayo de 2021. En aquel entonces, Rakauskas se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza y acusó al intendente de presentarse en su departamento bajo una falsa excusa laboral para intentar abusar sexualmente de ella.

Melody Rakauskas

Melody Rakauskas

Si bien el funcionario siempre ha negado los cargos, la querella sostiene que la víctima sufrió violencia tanto física como psicológica.

El camino judicial de la causa ha sido sinuoso. En febrero de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 había sobreseído a Espinoza por “falta de acción”, luego de apartar a Rakauskas de su rol de querellante.

Esta exclusión se produjo porque la mujer no había designado un nuevo abogado tras la renuncia de su anterior letrado en diciembre de 2025, a pesar de haber sido intimada por el tribunal en plenas vísperas de las fiestas y la feria judicial.

Al revisar esta situación, el camarista Horacio Días señaló que la supuesta conducta reticente de la víctima se explicaba por su “situación de indigencia letrada”, lo que la colocaba en una posición de extrema vulnerabilidad. Asimismo, el juez Huarte Petite concluyó que las acciones de Rakauskas siempre revelaron una intención clara de continuar ejerciendo sus derechos como parte en el proceso.

Tras una audiencia presencial realizada el pasado jueves 16 de julio, en la que Rakauskas participó junto a su nuevo abogado, Ignacio Barrios, la Justicia finalmente decidió reponerla en su rol de querellante y dar luz verde al debate oral.

Desde el entorno de la denunciante expresaron su emoción por el fallo, manifestando que, tras meses de sentirse "sola" ante la justicia, esta vez se sintieron protegidos y valorados por el tribunal.

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