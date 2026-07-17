17 de julio de 2026 - 10:22

A dos meses del nacimiento, Anabel Fernández Sagasti reveló el nombre que le pondrá a su hijo

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti confirmó que nombre le pondrá a su primer hijo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti será mamá en septiembre próximo

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Los Andes | Redacción Política
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“Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino. Te amo”, publicó el 18 de mayo pasado, Cimminelli en su cuenta de Instagram. Este posteo fue republicado en una historia por parte de la senadora kirchnerista.

Ahora, con siete meses y medio de embarazo, Anabel y Cristian ultiman los detalles para recibir a su hijo en la próxima primavera. En una entrevista con el programa de Youtube, "Detrás del cargo", la senadora nacional reveló qué nombre le pondrá.

Anabel compartió un breve fragmento donde anunció que se llamará "Astor", simplemente. Habrá que esperar para saber si llevará primero el apellido Cimminelli o Fernández.

Según cuentan desde su entorno, la legisladora seguirá trabajando "hasta donde pueda hacerlo". Por lo pronto, en la sesión de este jueves no estuvo presente porque, por prescripción médica, debía quedarse en Mendoza.

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