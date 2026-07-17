A dos meses del nacimiento, Anabel Fernández Sagasti reveló el nombre que le pondrá a su hijo

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti confirmó que nombre le pondrá a su primer hijo.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) transita el embarazo de su primer hijo, noticia que confirmó en mayo pasado su pareja, el influencer Cristian Cimminelli, a través de sus redes sociales.

“Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino. Te amo”, publicó el 18 de mayo pasado, Cimminelli en su cuenta de Instagram. Este posteo fue republicado en una historia por parte de la senadora kirchnerista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristian Cimminelli (@cristiancim) Ahora, con siete meses y medio de embarazo, Anabel y Cristian ultiman los detalles para recibir a su hijo en la próxima primavera. En una entrevista con el programa de Youtube, "Detrás del cargo", la senadora nacional reveló qué nombre le pondrá.

Anabel compartió un breve fragmento donde anunció que se llamará "Astor", simplemente. Habrá que esperar para saber si llevará primero el apellido Cimminelli o Fernández.