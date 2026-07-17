El EPRE aplicó sanciones millonarias a distribuidoras eléctricas: cómo impactan en los usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) oficializó este viernes una serie de resoluciones mediante las cuales aplicó sanciones por $887.625.947,11 a empresas y cooperativas distribuidoras de energía de Mendoza por incumplimientos en los estándares de calidad del servicio.

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Las penalidades fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de distintas resoluciones del organismo regulador y responden a controles realizados sobre el desempeño de las distribuidoras durante diferentes semestres de evaluación.

En todos los casos, el EPRE dispuso que los importes sean acreditados a los usuarios mediante bonificaciones en las facturas , de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión y la normativa vigente.

Las sanciones aplicadas a las cooperativas corresponden al Trigésimo Cuarto Semestre de Control – Etapa 2 , finalizado el 31 de enero de 2026, y fueron impuestas por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico .

Este indicador evalúa la continuidad del suministro eléctrico, teniendo en cuenta aspectos como la frecuencia y la duración de las interrupciones registradas durante el período bajo análisis.

Para determinar las penalidades, la Gerencia Técnica del Suministro del EPRE verificó los cálculos presentados por cada distribuidora y los contrastó con los registros de interrupciones y reclamos obrantes en el ente regulador. Tras esa revisión técnica, se establecieron los montos que deberán ser acreditados a los usuarios afectados.

Las cooperativas alcanzadas y los montos de las sanciones son los siguientes:

Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda. (Resolución Nº 116): $222.030.252,30 .

(Resolución Nº 116): . Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. (Resolución Nº 115): $121.189.776,54 .

(Resolución Nº 115): . Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán Rivadavia Ltda. (Resolución Nº 113): $45.909.397,99 .

(Resolución Nº 113): . Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda. (Resolución Nº 126): $33.530.533,34 .

(Resolución Nº 126): . Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Medrano Ltda. (Resolución Nº 127): $14.195.397,39 .

(Resolución Nº 127): . Cooperativa de Electricidad, Edificación y Servicios Públicos Santa Rosa Ltda. (Resolución Nº 114): $9.060.782,81 .

(Resolución Nº 114): . COSPAC de Bowen Ltda. (Resolución Nº 129): $3.576.143,49.

Las resoluciones establecen que las penalidades deberán acreditarse mediante bonificaciones a los usuarios de Baja Tensión y, según corresponda, de Media Tensión. Además, una parte de los montos será destinada al Fondo Provincial Compensador de Tarifas.

La sanción a EDESTE

El EPRE también publicó la Resolución Nº 117, mediante la cual sancionó a EDESTE S.A. con $156.420.322,55 por apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico correspondientes al Trigésimo Cuarto Semestre de Control – Etapa 2.

Al igual que en el caso de las cooperativas, la empresa fue penalizada por incumplimientos vinculados a la continuidad del servicio eléctrico. La resolución establece que los importes deberán ser acreditados a los usuarios alcanzados mediante bonificaciones, conforme al procedimiento previsto por la normativa vigente.

Tres sanciones para EDEMSA

Por otra parte, el organismo regulador aplicó tres sanciones a EDEMSA, que en conjunto suman $281.713.340,70. A diferencia de las cooperativas y de EDESTE, las penalizaciones se originaron por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto Técnico, un indicador que evalúa parámetros técnicos del suministro eléctrico, como los niveles de tensión que reciben los usuarios.

Las resoluciones abarcan tres semestres de control consecutivos y distinguen entre Sanciones Individuales por Punto de Medición, aplicadas cuando se detectan incumplimientos en suministros específicos, y Sanciones por Indicadores Globales, vinculadas al desempeño general de la distribuidora durante el período evaluado.

La Resolución Nº 130 impuso una sanción de $148.468.556,40, correspondiente al 32º Semestre de Control – Etapa 2, finalizado el 31 de enero de 2025. La totalidad del monto fue determinada como Sanción Individual por Punto de Medición.

En tanto, mediante la Resolución Nº 131, el EPRE sancionó a la distribuidora con $32.275.426,10 por incumplimientos registrados durante el 33º Semestre de Control, concluido el 31 de julio de 2025. Al igual que en el semestre anterior, el monto completo corresponde a Sanción Individual por Punto de Medición.

Por último, la Resolución Nº 132 estableció una multa de $100.969.358,20 por el 34º Semestre de Control, finalizado el 31 de enero de 2026. En este caso, la penalización se distribuyó entre $14.664.243,80 en concepto de Sanción Individual por Punto de Medición y $86.305.114,40 por Sanción por Indicadores Globales.

Cómo se acreditarán las multas

En todas las resoluciones, el EPRE dispuso que las bonificaciones deberán actualizarse conforme al incremento del Valor Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF), según la normativa vigente.

Asimismo, advirtió que si las distribuidoras no acreditan los importes dentro de los plazos establecidos, deberán afrontar intereses por mora, los cuales se calcularán desde el vencimiento de la obligación hasta su efectiva acreditación.

Además, el organismo instruyó a la Gerencia Técnica del Suministro para que verifique el cumplimiento de las bonificaciones y controle que los montos sean acreditados en tiempo y forma a los usuarios alcanzados por las sanciones.