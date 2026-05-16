16 de mayo de 2026 - 16:29

Anabel Fernández Sagasti será mamá: el posteo de su pareja con la confirmación

La noticia del embarazo fue confirmada a través de las redes sociales por Cristian Cimminelli, pareja de la senadora mendocina.

Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este sábado la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, confirmó que se encuentra embarazada de su primer hijo. La confirmación oficial de la noticia llegó de la mano de su pareja, Cristian Cimminelli, a través de su cuenta de Instagram.

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En una emotiva publicación, Cimminelli expresó: “Es de nuestro agrado informarles que para septiembre esperamos la llegada de un nuevo mendocino. Te amo”. Este posteo fue resubida en una historia por parte de la senadora.

El mensaje fue acompañado por un emoji de corazón y rápidamente la publicación recibió mensajes de felicitaciones para la pareja.

Durante mayo de 2025, la senadora nacional había blanqueado que estaba en pareja en el ciclo La Cima de diario Los Andes. "Se llama Cristian, es actor y periodista, y estamos hace ocho meses juntos", expresó en aquel momento.

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