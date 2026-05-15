Pago en dólares y en efectivo: el contratista de Adorni aportó nuevas pruebas sobre remodelaciones en Indio Cuá

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en la propiedad del funcionario en el country de Indio Cuá, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según detalló la Agencia Noticias Argentins, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones , todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en la vivienda. Además, ratificó el monto total de la obra (estimado en 245.000 dólares) y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. “El presupuesto era de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo . Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares” , explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

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Asimimo, Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

Sin embargo, el contratista hizo una aclaración. “Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”.

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos. “Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.

La investigación contra Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.