El contratista de Adorni admitió pagos en negro: "Parece que fuimos los únicos dos en evadir"

El contratista Matías Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo".

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"Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura", inició Tabar, en diálogo con radio Rivadavia.

Reiteró que USD245.000 fue la cifra total de la obra en la casa de Indio Cuá, pero que no todo el dinero pasó por sus manos. En muchas contrataciones hizo las veces de intermediario: le presentaba los contratistas a Adorni y era el propio jefe de Estado el que pagaba el servicio. Dio como ejemplo a un jardinero.

Y siguió su relato: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar".

Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2054921229400694926?s=20&partner=&hide_thread=false “SABÍA QUE AL DECIR QUE RECIBÍ PAGOS EN NEGRO IBA A TENER CONSECUENCIAS”



Matías Tabar, contratista que realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni, dialogó con Nelson Castro (@nelsonalcastro) sobre la realidad que atravesará a partir de ahora con el proceso… pic.twitter.com/WIUprZUYlw — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 14, 2026

"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te dé. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó en una especie de justificación de lo ocurrido y que él expuso ante la Justicia sobre el origen de los gastos del jefe de Gabinete.

En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.

Tabar dijo que sabía a lo que se exponía al presentarse en la Justicia. La causa que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. "Tampoco me quedaba mucha alternativa", se sinceró.

Por otra parte, Tabar rechazó los dichos del presidente Javier Milei, quien lo había vinculado al kirchnerismo, aunque reconoció que integró una agrupación vecinal ligada al peronismo.

"Yo voté a Milei", manifestó el contratista al hablar luego con TN.

¿Amigos o no?

Sobre su vínculo con Adorni, Tabar afirmó que lo "adora" al funcionario libertario y que le gustaría retomar el diálogo. Adorni enfrenta hoy una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

"Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio. Es una cagada tener que transitar todo esto", dijo.