Caso Manuel Adorni: investigan contratos de la empresa de su esposa con firmas vinculadas al Estado

El juez Ariel Lijo solicitó información comercial y documentación contable de tres empresas vinculadas con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti , en el marco de la causa que también investiga a su esposo y jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito.

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El pedido judicial alcanza al Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group . Según la investigación, las tres firmas mantienen vínculos comerciales con organismos estatales o empresas públicas relacionadas con áreas donde Adorni tiene influencia o participación institucional.

De esta manera, la Justicia busca determinar si la mujer del funcionario fue favorecida por el Gobierno a través de contratos irregulares.

En este contexto, fue de vital importancia recabar toda la información vinculada a la facturación y la relación comercial que tienen esas tres firmas con Angeletti, para conocer si existió algún direccionamiento que la haya beneficiado económicamente, debido a que muchas de ellas están relacionadas con diversas entidades del Estado Nacional.

El Grupo Datco , por ejemplo, es una empresa que provee servicios tecnológicos a diversos organismos públicos supervisados o vinculados a la Jefatura de Gabinete, como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Por su parte, la sociedad anónima National Shipping es una firma naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, considerada una de las principales proveedoras de la petrolera estatal YPF, empresa estatal de la cual Adorni es director titular.

Foggia Group es una empresa dirigida por Mara Gorini, conocida también por ser una colaboradora muy cercana de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. Está vinculada a la concesión de Tecnópolis y fue la responsable de haber organizado todos los shows libertarios donde actuó el presidente Javier Milei, tanto en el Luna Park como en el Movistar Arena e, inclusive, los encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, exlibertaria y ligada al kirchnerismo, fue la que dio inicio a esta investigación que busca determinar el origen de los vínculos de Angeletti con las empresas que también tienen contrataciones con organismos estatales.

En el texto judicial se habla de un presunto esquema de relaciones comerciales que configuraría un posible esquema de retorno de fondos públicos.