Caputo respaldó a Milei en la defensa de Adorni: "El presidente piensa que es una persona honesta"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió públicamente en defensa de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito , y aseguró que la situación judicial del funcionario no tendrá impacto sobre las inversiones en el país.

“Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni” , afirmó Caputo durante una entrevista televisiva en la señal LN+.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que las revelaciones judiciales vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete no afectan la economía real ni las decisiones empresariales. “En la economía real definitivamente no impactan”, señaló el funcionario al referirse a la investigación que lleva adelante la Justicia.

En ese contexto, también destacó que el riesgo país continúa en niveles bajos pese al escándalo político y al contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente. “El riesgo país está prácticamente en mínimos con el caso Adorni y en pleno shock externo”, remarcó.

El respaldo de Milei y la postura del Gobierno

Caputo también respaldó la postura de Javier Milei, quien en los últimos días ratificó públicamente su apoyo a Adorni pese al avance de la investigación judicial. “El presidente piensa que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal”, expresó el ministro.

Además, consideró que sería “trágico” que un mandatario decidiera desplazar a un funcionario únicamente por cuestiones de imagen o impacto político si considera que se trata de una persona honesta. En relación con la causa, Caputo señaló que Adorni deberá presentar toda la documentación requerida y sostuvo que, en caso de existir irregularidades, la Justicia actuará en consecuencia.

La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

Caputo anticipó una inflación más baja en abril

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a la situación económica y adelantó que la inflación de abril será “sustancialmente más baja” que la registrada en marzo. Según estimaciones privadas mencionadas por el funcionario, el índice inflacionario se ubicaría entre 2,5% y 2,8%, por debajo del 3,4% registrado el mes anterior.

“Estamos viendo un proceso de recuperación que se va a acentuar a partir de junio”, afirmó Caputo, quien además consideró que los próximos meses podrían ser los mejores del año en términos económicos.

El dólar y la polémica por los sobresueldos

El ministro también habló sobre la cotización del dólar y aseguró que la moneda estadounidense se mantiene “muy tranquila”, algo que interpretó como una señal de estabilidad económica. “Es otra prueba de que Argentina se está recibiendo de país serio”, sostuvo.

Por último, Caputo negó categóricamente versiones sobre supuestos sobresueldos en el Estado. “Obvio que no”, respondió al ser consultado sobre el tema, y agregó que se trata de acusaciones que “no resisten el menor análisis”.