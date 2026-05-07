Caputo criticó a sectores empresarios y sostuvo que "algunos quieren competir y otros no"

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió este miércoles el rumbo económico del Gobierno nacional y lanzó fuertes críticas contra parte del sector empresario . Al respecto, el funcionario aseguró que algunos actores económicos “no quieren competir” y prefieren escenarios de inestabilidad para sostener altos niveles de rentabilidad.

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Durante una entrevista en el programa Economistas, emitido por la Televisión Pública, Caputo sostuvo que el modelo impulsado por la administración de Javier Milei busca generar mayor competencia y bajar los precios para los consumidores. “Este modelo es para los 48 millones de argentinos y queremos que haya competencia para que todos puedan acceder a los mejores productos a los mejores precios ”, afirmó Caputo.

En ese contexto, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó a empresarios que, según su visión, se beneficiaban de una economía cerrada y con desequilibrios macroeconómicos. “Hay algunos que no quieren competir y que buscan desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran”, expresó.

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Además, agregó: “ Los empresarios querían desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran , y eso lo pagaban los argentinos”. De esta manera, Caputo remarcó que actualmente existe una mayor estabilidad gracias al equilibrio fiscal y sostuvo que ya no es posible sostener márgenes de ganancia excesivos.

“Hay heterogeneidad entre los empresarios: algunos quieren competir y otros no; algunos quieren márgenes del 200 %, pero con una economía ordenada no podés pretender eso”, señaló.

Depósitos y préstamos en dólares en niveles récord

El ministro también destacó indicadores vinculados al sistema financiero y aseguró que tanto los depósitos como los préstamos en dólares alcanzaron máximos históricos. Según detalló, actualmente los depósitos en moneda estadounidense rondan los 38 mil millones de dólares, mientras que los préstamos llegan a 21.500 millones de dólares.

En esa línea, defendió el proyecto oficial denominado “Ley de Inocencia Fiscal”, orientado a incentivar la incorporación de divisas al circuito financiero formal. “Estamos en récord de niveles de depósitos en dólares y de préstamos. Pero hay otros que ven el riesgo kuka, y por eso pensamos que la Ley de Inocencia Fiscal está bien planteada”, sostuvo.

El “riesgo kuka” y la visión política de Caputo

Durante la entrevista, Caputo también dejó definiciones políticas y aseguró que el mercado todavía mantiene cautela ante un eventual regreso del kirchnerismo. “Creemos que el Riesgo País debería ser más bajo. El riesgo kuka es cero porque no hay posibilidad de volver atrás”, afirmó.

CAPUTO FORO DE INVERSIONES El ministro de Economía dijo que la inflación seguirá bajando en los próximos meses. (archivo) Ramiro Gómez / Los Andes

Sin embargo, aclaró que esa percepción no es compartida por todos los actores económicos. “Eso es lo que pienso yo, pero el mercado no piensa como yo... y muchos empresarios tampoco”, agregó.

El Gobierno apuesta al RIGI y a nuevas inversiones

Otro de los temas abordados fue el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los principales instrumentos impulsados por el oficialismo para atraer capitales. Caputo aseguró que en las próximas semanas podrían anunciarse proyectos millonarios vinculados a energía y minería.

“Van a entrar otros por 30 o 40 mil millones de dólares y son inversiones aseguradas”, indicó. Asimismo, sostuvo que el crecimiento de esos sectores permitirá sostener un flujo constante de divisas y fortalecer la estabilidad cambiaria.

Inflación, tasas y actividad económica

El ministro también defendió la política monetaria y aseguró que la inflación continuará desacelerándose en los próximos meses. Según explicó, el Gobierno busca retirar pesos del mercado mediante licitaciones del Tesoro para consolidar la estabilidad.

“Sin la emisión de pesos y con el aumento de la demanda de dinero, la inflación va a converger a la baja”, afirmó. Además, aseguró que los indicadores económicos comenzaron a mostrar señales de recuperación.

“Los indicadores de industria y construcción en marzo dan la vuelta, y abril va a ser mejor aún. La mejora sustancial va a ser en mayo y junio”, pronosticó. Caputo también destacó que las tasas de interés descendieron desde niveles cercanos al 50 % hasta alrededor del 25 %, aunque reconoció que la baja todavía no impacta plenamente sobre el crédito minorista.