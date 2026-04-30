30 de abril de 2026 - 22:01

Luis Caputo viajó a Bariloche, se encontró con Máxima Zorreguieta y hablará ante empresarios

El ministro Luis Caputo participará del Foro Llao Llao en Bariloche. Mantuvo un encuentro con Máxima Zorreguieta centrado en economía e inclusión financiera.

Luis Caputo mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos.

Luis Caputo mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos.

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X / @LuisCaputoAR
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Bariloche para participar del Foro Llao Llao. Allí mantuvo un encuentro con la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, en una actividad que no figuraba en su agenda oficial.

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Según confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda, el funcionario disertará este jueves durante la cena del exclusivo evento que reúne a empresarios y referentes de distintos sectores.

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Tras la reunión, Caputo destacó el intercambio con la monarca y subrayó su enfoque en temas económicos: “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”.

La agenda económica de Caputo

Antes de su viaje al sur, el ministro había participado del ExpoEfi 2026, donde defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que la inflación comenzó a desacelerarse. En ese marco, también se refirió a la actividad económica tras la caída del 2,6% mensual del EMAE en febrero, informada por el Indec, y remarcó el crecimiento de sectores clave.

Caputo puso especial énfasis en el frente externo, al señalar que el país atraviesa un récord de exportaciones, impulsado por el agro. Además, proyectó un fuerte superávit en energía y minería hacia 2035, con cifras que, según afirmó, reflejan el potencial estructural de la economía argentina.

Respecto a la inflación, el funcionario sostuvo que el proceso de desaceleración continuará en los próximos meses, pese al 3,4% registrado en marzo, y vinculó ese comportamiento con la dinámica de tasas de interés y tipo de cambio.

La reina Máxima participó del exclusivo Foro de Llao Llao
La reina Máxima participó del exclusivo Foro de Llao Llao.

La reina Máxima participó del exclusivo Foro de Llao Llao.

El rol de Máxima en el foro

Por su parte, Máxima Zorreguieta participa del foro con una agenda centrada en la salud financiera, en línea con su rol como referente internacional en la materia dentro del sistema de Naciones Unidas.

Durante el evento, la monarca mantuvo reuniones con representantes del sector financiero, tecnológico y productivo, y llamó al sector privado a impulsar programas de educación financiera para mejorar la estabilidad económica de los hogares. En ese contexto, también dialogó con Federico Braun sobre el impacto de las iniciativas empresariales en la resiliencia económica de los trabajadores.

La reina Máxima participó del exclusivo Foro de Llao Llao
La reina Máxima participó del exclusivo Foro de Llao Llao.

La reina Máxima participó del exclusivo Foro de Llao Llao.

Qué es el Foro Llao Llao

El Foro Llao Llao es un encuentro que reúne a más de cien empresarios, emprendedores y especialistas, impulsado por figuras como Eduardo Elsztain. El espacio convoca a referentes del ecosistema emprendedor vinculado a Endeavor Argentina y a líderes de distintos sectores, con el objetivo de debatir sobre economía, innovación y desarrollo.

En esta edición participan empresarios destacados, deportistas y figuras del ámbito cultural, consolidando al foro como uno de los eventos más influyentes del país en materia económica y empresarial.

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