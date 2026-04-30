Nuevo guiño a Trump: Milei visita el portaaviones Nimitz de Estados Unidos que navega por Argentina

Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump ratificaron su estrecha colaboración en materia de defensa con una serie de actividades de alto nivel. El despliegue incluyó la visita del contraalmirante Mark A. Schafer , jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur, y la participación de buques militares estadounidenses en ejercicios conjuntos dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.

Milei volvió a apuntar contra la prensa: "Las barbaridades que dicen no las vi en mi vida"

"Tantas horas en el Congreso para no decir nada": Ulpiano Suárez cargó contra Adorni y el show libertario

El punto culminante de la jornada ocurrió esta mañana , cuando el presidente argentino aterrizó en la cubierta del portaaviones nuclear USS Nimitz . El mandatario participó de la operación Passex , una actividad de adiestramiento naval que ambos países desarrollan en la zona austral desde el martes, consolidando así el nuevo rumbo de la política exterior y militar de la Casa Rosada.

La actividad fue organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina , en aguas del Atlántico Sur, con el objetivo de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas. Peter Lamelas, el embajador norteamericano, acompañó al jefe de Estado.

La visita comenzó esta mañana en la rampa militar del Aeroparque Jorge Newbery. Luego, Milei voló hacia el buque a bordo de una aeronave Grumman C-2 Greyhound.

El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos Armada Argentina

Los ejercicios anunciados incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Se trata de una acción considerada un gesto clave de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos por parte del Gobierno nacional.

El traslado del mandatario se llevó a cabo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones.

Junto al Presidente viajaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.