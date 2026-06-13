Javier Milei vuelve a Madrid en búsqueda de inversiones y luego viajará a Estados Unidos

El presidente Javier Milei se prepara para retomar su actividad en el exterior con una agenda cargada que comenzará el próximo miércoles 24 de junio en Madrid .

En la capital española, el mandatario permanecerá hasta el sábado 27 de junio para participar en una conferencia y mantener encuentros con empresarios en la CEU Universidad San Pablo . Esta institución privada y católica tiene previsto, además, entregarle una medalla durante su estadía.

Este representará el sexto viaje de Milei a España desde el inicio de su gestión. A diferencia de visitas anteriores, donde se reunió con figuras como Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, no están previstos encuentros oficiales con el jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

No obstante, el inicio de esta gira se produce en un marco de tensión interna, ya que coincide con la sesión en la Cámara de Diputados donde la oposición intentará aprobar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras su paso por Europa, el jefe de Estado regresará brevemente al país antes de partir hacia Asunción el 30 de junio para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur .

Este encuentro reviste una importancia particular por ser el primero tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, firmado recientemente en la capital paraguaya. Durante la cumbre, Paraguay traspasará la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay.

Finalmente, el 4 de julio, Milei emprenderá su decimoctavo viaje a los Estados Unidos para aterrizar en Nueva York en coincidencia con el día de la independencia de ese país. El objetivo central de esta escala es consolidar el alineamiento político con Donald Trump, quien busca dar especial relevancia a los festejos por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia.

Desde el entorno presidencial confirmaron que la agenda en suelo norteamericano, que se extenderá hasta el 7 de julio, se centrará en la atracción de inversiones y en fortalecer el vínculo bilateral. A pesar de que su estadía coincide con la disputa del Mundial 2026, se ha descartado que el mandatario asista a los estadios para presenciar partidos del torneo.