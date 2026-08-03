3 de agosto de 2026 - 20:43

La morosidad de los créditos frenó, cortó una racha de 19 meses y Milei salió a celebrarlo

El índice pasó del 7,7% al 7,6% en junio y cortó una racha de casi dos años en alza, según un informe privado. Milei reposteó el informe en redes.

La morosidad de los créditos frenó y cortó una racha de 19 meses.

La morosidad de los créditos frenó y cortó una racha de 19 meses.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La morosidad de los créditos (incumplimiento de pagos) mostró su primera baja en casi dos años y puso fin a una tendencia que se había mantenido durante 19 meses consecutivos. El dato fue celebrado por Javier Milei, quien reposteó en sus redes sociales el informe que reflejó la mejora.

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El relevamiento, elaborado por la consultora 1816 con datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), indicó que el índice general pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio. En los préstamos destinados a las familias también hubo una leve mejora, al bajar del 12,8% al 12,7%.

Según el informe, la mora en las empresas, por su parte, se mantuvo estable en torno al 3,5%, sin registrar variaciones respecto al mes anterior.

En el caso de los privados, el endeudamiento acumulaba una tendencia alcista ininterrumpida desde octubre de 2024 (momento en que la mora total se ubicaba en 1,5%, la de familias en 2,5% y la de empresas en 0,7%).

Aunque la base de datos del BCRA puede sufrir leves modificaciones técnicas en las próximas semanas hasta la publicación oficial del Informe de Bancos hacia fines de agosto, desde la consultora remarcan que a lo largo de 2026 el ratio de mora agregado preliminar ha coincidido exactamente con las cifras definitivas.

El dato no pasó desapercibido en el ámbito político y económico ya que Milei respaldó las conclusiones del reporte al darle retuit a la publicación del informe especial y celebró el freno en la tendencia alcista de la mora como una señal positiva para el sistema financiero y la capacidad de pago del sector privado.

Milei relativizó el nivel de morosidad

El presidente se refirió a la alta morosidad de la población en Argentina y relativizó la problemática. Se estima que en la actualidad existen 20,9 millones de personas con algún tipo de línea de crédito vigente, a partir de la estadística oficial del Banco Central.

"No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, ok, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", dijo el mandatario en diálogo con radio Mitre.

"Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados", afirmó.

“¿Qué hacemos nosotros para ayudar a esto? Cuando se baja la tasa de interés, ya sea o porque bajó el riesgo país, o porque mejoró su calificación crediticia, baja la inflación, todos esos elementos reducen la tasa de interés", amplió en su relato.

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