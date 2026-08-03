3 de agosto de 2026 - 20:41

Personal Pay suma Dólar MEP: cómo comprar moneda extranjera desde la billetera virtual

La fintech de Personal amplía su oferta de inversiones permitiendo a sus más de 5 millones de usuarios operar Dólar MEP de forma simple, sin costos de apertura y con acreditación directa en la app.

Personal Pay suma la opción de comprar Dólar MEP en su billetera virtual

Personal Pay suma la opción de comprar Dólar MEP en su billetera virtual

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Personal Pay ha dado un paso significativo en su estrategia de expansión financiera al incorporar la funcionalidad de compra y venta de dólar MEP directamente desde su aplicación,. Esta nueva herramienta busca potenciar la premisa de la billetera virtual: ofrecer experiencias simples y claras para las operaciones cotidianas de dinero.

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Con este lanzamiento, los usuarios podrán gestionar sus ahorros en moneda extranjera dentro del mismo entorno digital que utilizan habitualmente para transferir dinero, pagar servicios o cargar el transporte público. La iniciativa consolida a Personal Pay, que ya cuenta con más de 5 millones de clientes, como una de las principales fintech de Argentina y la región.

Cómo empezar a operar

Para acceder a esta funcionalidad, las personas usuarias deben cumplir con un proceso sencillo por única vez:

  • Abrir una cuenta comitente: Esta gestión no tiene costo y se realiza dentro de la app,.
  • Validación de seguridad: Es necesario aceptar los Términos y Condiciones, firmar la Declaración Jurada correspondiente y completar la verificación de identidad mediante datos biométricos.
  • Operación directa: Una vez aprobada la instancia de validación, el usuario ya puede avanzar con la compra de moneda extranjera.
Personal Pay suma la opción de comprar Dólar MEP en su billetera virtual

Personal Pay suma la opción de comprar Dólar MEP en su billetera virtual

Pasos para la compra de Dólar MEP

El sistema ha sido diseñado para integrarse de forma fluida con el saldo disponible en la billetera. Los pasos incluyen ingresar a la sección de “Inversiones” o al botón “Dólar MEP”, definir el monto (en pesos a gastar o dólares a comprar) y confirmar la operación. Los fondos en pesos se debitan automáticamente de la cuenta y, tras cumplirse los procesos de mercado, los dólares se acreditan en una cuenta específica en dólares generada dentro de la misma app.

Es importante destacar que la operatoria estará disponible exclusivamente en días hábiles y dentro del horario del mercado, manteniendo la cotización visible de manera permanente para asegurar la transparencia en la transacción.

Un ecosistema financiero integral

La suma del dólar MEP complementa una oferta de valor que ya incluye préstamos personales, cuentas remuneradas y tarjetas prepagas. Esta expansión es posible gracias a que la cuenta comitente es operada a través de Industrial Valores S.A., agente inscripto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera, la plataforma centraliza la operatoria financiera de sus usuarios, simplificando la conexión de las personas con su capital en un solo lugar.

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