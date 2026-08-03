El vino a granel impulsa las exportaciones y Mendoza concentra casi el 98% de los envíos

El vino a granel se convirtió en uno de los principales motores de la recuperación de las exportaciones vitivinícolas argentinas durante el segundo trimestre de 2026 , con 32,3 millones de litros enviados al exterior, un crecimiento interanual del 53% . Y Mendoza fue la responsable del salto: concentró el 97,9% del volumen nacional .

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Según datos de la Cámara Argentina de Vinos a Granel , las exportaciones argentinas de vino , incluyendo fraccionado y granel, alcanzaron los 103,3 millones de litros por US$ 322,9 millones en el período. Frente a 2025, el volumen aumentó 13,9% y la facturación, 2,6% .

Dentro de ese resultado, los graneles aportaron US$ 25,3 millones, 20,4% más que un año atrás. El fuerte crecimiento de los litros exportados hizo que este segmento representara el 31,2% del volumen total de vino vendido al exterior , aunque solo el 7,8% de las divisas .

La provincia exportó 31,6 millones de litros de vino a granel, un 55,4% más que en el mismo período de 2025 . De ese total, unos 20 millones correspondieron a Malbec, mientras que los vinos genéricos aportaron otros 9 millones de litros.

Composición de las exportaciones de vino en el segundo trimestre de 2026

El Malbec mantuvo, de hecho, su amplio liderazgo dentro de los varietales argentinos. En todo el país se exportaron 20,1 millones de litros de esta variedad, 21,2% más en términos interanuales. Así, explicó el 62,2% de todos los graneles despachados por Argentina.

Los varietales en conjunto alcanzaron los 23,3 millones de litros y concentraron el 72% del volumen del negocio a granel. Pero una de las novedades del trimestre estuvo entre los vinos genéricos: sus exportaciones saltaron 383%, hasta los 9 millones de litros.

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por los blancos genéricos, que pasaron de poco más de 1,2 millones de litros en 2025 a 6,9 millones este año, con una mejora del 464%.

Sin embargo, el fuerte aumento de las cantidades estuvo acompañado por menores precios promedio. El vino a granel se comercializó a US$ 0,78 por litro, mientras los varietales promediaron US$ 0,95, un 9% menos interanual, y los genéricos US$ 0,34, con una caída del 24,2%.

Reino Unido lidera y aparecen nuevos mercados

Argentina vendió vino a granel a 27 países, seis más que un año atrás. Reino Unido se mantuvo ampliamente como el principal destino, con 16,9 millones de litros, equivalentes al 52,3% del total.

Alemania quedó en segundo lugar y protagonizó uno de los mayores saltos: compró 4,2 millones de litros, un 163,6% más que en 2025. Estados Unidos ocupó el tercer puesto, con 1,8 millones.

También se destacó España, cuyas compras aumentaron 1.316% hasta alcanzar 1,7 millones de litros, mientras Portugal adquirió un millón de litros de vinos genéricos.

El desafío de competir con Chile y Australia

El escenario internacional fue analizado esta semana en la Comisión del Precio del Vino de la Bolsa de Comercio de Mendoza, que tuvo como invitado a Juan Manuel Palomo, gerente de la Cámara Argentina de Vino a Granel.

Palomo planteó que el granel debe entenderse como un negocio complementario y no como competidor del vino fraccionado. También señaló a Chile y Australia como los grandes referentes del hemisferio sur.

El contraste con Chile muestra uno de los desafíos pendientes. El país vecino exporta alrededor de 30 millones de litros mensuales de vino a granel, favorecido por acuerdos comerciales y mecanismos de reintegro a las exportaciones. Como referencia, esa cantidad es similar a todo lo que Argentina exportó durante el segundo trimestre.

Durante el encuentro también se analizaron las restricciones del reglamento vitivinícola del Mercosur para comercializar graneles dentro del bloque y los posibles efectos del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Los precios del vino en Mendoza

En paralelo, la Comisión del Precio del Vino difundió los valores promedio correspondientes a las operaciones registradas durante julio.

El tinto básico de despacho se ubicó en $350 por litro y el tinto superior, en $420. Para el blanco de blancas se informó un valor de $350; el blanco escurrido, $280; y el mosto sulfitado, $290.

En un escenario complejo para la vitivinicultura, el salto de las exportaciones de granel abre una ventana para colocar mayores volúmenes en el exterior. Pero el crecimiento también plantea el desafío de mejorar precios, ampliar mercados y ganar competitividad frente a países que cuentan con ventajas comerciales consolidadas.