3 de agosto de 2026 - 11:56

Nuevo régimen simplificado de ARCA para exportación: quiénes pueden usarlo y qué cambia

La nueva reglamentación fija requisitos, exclusiones y el procedimiento para realizar envíos comerciales al exterior mediante el sistema postal.

ARCA reglamentó el régimen simplificado para la exportación comercial por vía postal mediante la Resolución General 5886/2026.&nbsp;

ARCA reglamentó el régimen simplificado para la exportación comercial por vía postal mediante la Resolución General 5886/2026. 

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La medida establece un procedimiento específico para que los exportadores puedan realizar envíos a través del operador postal designado, siempre que cumplan con los requisitos previstos y tengan habilitado su perfil exportador ante ARCA. Además, la normativa fija las condiciones para acceder al régimen, las exclusiones aplicables y las responsabilidades de quienes utilicen esta modalidad.

Los exportadores deber&aacute;n presentar la Declaraci&oacute;n de Exportaci&oacute;n Simplificada Postal (DESP) antes de despachar la mercader&iacute;a.

Los exportadores deberán presentar la Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP) antes de despachar la mercadería.

Cómo funciona el régimen simplificado para la exportación por vía postal

El procedimiento establece que el remitente deberá contar con su perfil exportador habilitado ante ARCA y será responsable tanto de la venta de la mercadería como de la emisión de la factura "E" de exportación y de la Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP) antes de despachar el envío.

Para ello, deberá completar la declaración en el sitio web del operador postal designado, validando su identidad e incorporando la información exigida por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Entre los datos requeridos figuran la identificación del remitente y destinatario, la descripción de la mercadería, la cantidad, el valor, el CUIT, el número de factura "E", el valor FOB en dólares y la posición arancelaria de ocho dígitos.

Una vez presentada la documentación y abonadas la tasa de servicio y los tributos correspondientes, el operador postal verificará la recepción del envío y asignará un identificador unívoco (ID). Si se detectan diferencias de cantidad, peso, volumen u otras inconsistencias, deberán corregirse antes de continuar con el trámite.

Posteriormente, la información será transmitida en tiempo real a ARCA y la mercadería será enviada al Centro Postal Internacional (CPI) para su despacho. Allí podrá ser sometida a controles aduaneros antes de su salida del país y, una vez concretada la exportación, el servicio aduanero registrará el cumplimiento de la operación.

Qué mercaderías quedan excluidas y cuáles son las responsabilidades del exportador

La resolución dispone que este régimen simplificado no podrá utilizarse para exportar mercaderías sujetas a tratamientos operativos específicos de control aduanero, alcanzadas por cupos de exportación o que requieran intervenciones o gestiones particulares ante otros organismos.

El nuevo procedimiento establece controles aduaneros, responsabilidades para el remitente y casos en los que la modalidad no podr&aacute; utilizarse.&nbsp;

El nuevo procedimiento establece controles aduaneros, responsabilidades para el remitente y casos en los que la modalidad no podrá utilizarse.

Asimismo, las exportaciones realizadas bajo esta modalidad continuarán sujetas al régimen arancelario, cambiario y a las prohibiciones no económicas vigentes para el régimen general de exportación. Además, optar por este sistema implicará renunciar a la percepción de beneficios a la exportación.

La normativa también prevé que el servicio aduanero pueda ordenar verificaciones físicas de los envíos cuando lo considere necesario, aplicando criterios de selectividad y análisis de riesgo. En esos casos, el operador postal representará al remitente, salvo que este haya manifestado previamente su intención de intervenir personalmente o designar otro representante.

Por último, ARCA establece que el incumplimiento de los requisitos previstos en el régimen hará responsable al expedidor del envío por las penalidades que correspondan en caso de infracciones o delitos previstos por la normativa vigente.

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