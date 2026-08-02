Patentamientos: fuerte crecimiento de las motos y caída de los autos en julio

El mercado de vehículos 0 km volvió a mostrar comportamientos opuestos durante julio. Mientras los patentamientos de motos crecieron 30,4% interanual , los autos registraron una caída del 30,6% , según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) .

Crecieron los patentamientos en junio, pero los autos marcaron una de sus peores caídas del año

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Durante julio se patentaron 71.217 motos , lo que representa un crecimiento del 30,4% respecto del mismo mes de 2025 y una mejora del 3,4% frente a junio. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los patentamientos alcanzaron 511.986 unidades , un 41,9% más que en igual período del año pasado.

En el ranking de marcas, Honda conservó el liderazgo, seguida por Gilera y Motomel . Entre los modelos, la Honda Wave 110S recuperó el primer puesto, escoltada por la Keller KN 110-8 y la Gilera Smash .

En contraste, los patentamientos de automóviles totalizaron 43.758 unidades en julio, con una baja del 30,6% interanual y del 7,7% respecto de junio. Entre enero y julio se registraron 339.359 vehículos , cifra que representa una caída acumulada del 12,8% frente al mismo período de 2025.

Toyota volvió a liderar las ventas por marca, seguida por Fiat y Volkswagen, mientras que la Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más patentado del mes, por delante del Fiat Cronos y la Ford Ranger.

El patentamiento de autos cayó un 30,6% interanual en julio. (foto archivo) Web

En ese marco, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado mantiene una fuerte competencia entre marcas, mayor oferta de modelos y mejores opciones de financiamiento. También destacó el crecimiento de la electromovilidad, que ya representa el 15% de las ventas, y planteó la necesidad de que el Estado impulse incentivos fiscales para fortalecer la actividad y mejorar la rentabilidad del sector concesionario.

Ranking de patentamiento de modelos en julio: