2 de agosto de 2026 - 15:54

Patentamientos: fuerte crecimiento de las motos y caída de los autos en julio

Los patentamientos de motos crecieron 30,4% interanual en julio y superaron las 500.000 unidades en lo que va del año, mientras que los autos registraron una caída del 30,6%, según datos de ACARA.

Patentamientos de julio: las motos crecieron más del 30% mientras los autos profundizaron su caída.

Patentamientos de julio: las motos crecieron más del 30% mientras los autos profundizaron su caída.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El mercado de vehículos 0 km volvió a mostrar comportamientos opuestos durante julio. Mientras los patentamientos de motos crecieron 30,4% interanual, los autos registraron una caída del 30,6%, según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

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Las motos mantienen el impulso

Durante julio se patentaron 71.217 motos, lo que representa un crecimiento del 30,4% respecto del mismo mes de 2025 y una mejora del 3,4% frente a junio. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los patentamientos alcanzaron 511.986 unidades, un 41,9% más que en igual período del año pasado.

En el ranking de marcas, Honda conservó el liderazgo, seguida por Gilera y Motomel. Entre los modelos, la Honda Wave 110S recuperó el primer puesto, escoltada por la Keller KN 110-8 y la Gilera Smash.

Subieron los patentamientos de motos en julio. (foto archivo)

Subieron los patentamientos de motos en julio. (foto archivo)

Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en julio:

  • Honda Wave 110S: 8.300
  • Keller KN 110-8: 6.288
  • Gilera Smash: 6.251
  • Motomel B110: 4.763
  • Corven Energy 110: 3.901
  • Mondial LD 110 MAX: 2.957
  • Zanella ZB 110: 1.510
  • Motomel S2 150: 1.478
  • Honda GLH 150: 1.444
  • Honda XR150L: 1.169

Los autos siguen en retroceso

En contraste, los patentamientos de automóviles totalizaron 43.758 unidades en julio, con una baja del 30,6% interanual y del 7,7% respecto de junio. Entre enero y julio se registraron 339.359 vehículos, cifra que representa una caída acumulada del 12,8% frente al mismo período de 2025.

Toyota volvió a liderar las ventas por marca, seguida por Fiat y Volkswagen, mientras que la Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más patentado del mes, por delante del Fiat Cronos y la Ford Ranger.

El patentamiento de autos cayó un 30,6% interanual en julio. (foto archivo)

El patentamiento de autos cayó un 30,6% interanual en julio. (foto archivo)

En ese marco, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado mantiene una fuerte competencia entre marcas, mayor oferta de modelos y mejores opciones de financiamiento. También destacó el crecimiento de la electromovilidad, que ya representa el 15% de las ventas, y planteó la necesidad de que el Estado impulse incentivos fiscales para fortalecer la actividad y mejorar la rentabilidad del sector concesionario.

Ranking de patentamiento de modelos en julio:

  • Toyota Hilux: 2.812
  • Fiat Cronos: 2.122
  • Ford Ranger: 1.768
  • Ford Territory: 1.564
  • Toyota Yaris Cross: 1.339
  • Volkswagen Tera: 1.199
  • Peugeot 208: 1.190
  • Volkswagen Amarok: 1.178
  • Toyota Yaris: 1.101
  • Chevrolet Tracker: 1.007
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