Patentamientos: fuerte crecimiento de las motos y caída de los autos en julio

El mercado de vehículos 0 km volvió a mostrar comportamientos opuestos durante julio. Mientras los patentamientos de motos crecieron 30,4% interanual, los autos registraron una caída del 30,6%, según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Las motos mantienen el impulso
Durante julio se patentaron 71.217 motos, lo que representa un crecimiento del 30,4% respecto del mismo mes de 2025 y una mejora del 3,4% frente a junio. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los patentamientos alcanzaron 511.986 unidades, un 41,9% más que en igual período del año pasado.
En el ranking de marcas, Honda conservó el liderazgo, seguida por Gilera y Motomel. Entre los modelos, la Honda Wave 110S recuperó el primer puesto, escoltada por la Keller KN 110-8 y la Gilera Smash.
Subieron los patentamientos de motos en julio. (foto archivo)
Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en julio:
- Honda Wave 110S: 8.300
- Keller KN 110-8: 6.288
- Gilera Smash: 6.251
- Motomel B110: 4.763
- Corven Energy 110: 3.901
- Mondial LD 110 MAX: 2.957
- Zanella ZB 110: 1.510
- Motomel S2 150: 1.478
- Honda GLH 150: 1.444
- Honda XR150L: 1.169
Los autos siguen en retroceso
En contraste, los patentamientos de automóviles totalizaron 43.758 unidades en julio, con una baja del 30,6% interanual y del 7,7% respecto de junio. Entre enero y julio se registraron 339.359 vehículos, cifra que representa una caída acumulada del 12,8% frente al mismo período de 2025.
Toyota volvió a liderar las ventas por marca, seguida por Fiat y Volkswagen, mientras que la Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más patentado del mes, por delante del Fiat Cronos y la Ford Ranger.
El patentamiento de autos cayó un 30,6% interanual en julio. (foto archivo)
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En ese marco, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que el mercado mantiene una fuerte competencia entre marcas, mayor oferta de modelos y mejores opciones de financiamiento. También destacó el crecimiento de la electromovilidad, que ya representa el 15% de las ventas, y planteó la necesidad de que el Estado impulse incentivos fiscales para fortalecer la actividad y mejorar la rentabilidad del sector concesionario.
Ranking de patentamiento de modelos en julio:
- Toyota Hilux: 2.812
- Fiat Cronos: 2.122
- Ford Ranger: 1.768
- Ford Territory: 1.564
- Toyota Yaris Cross: 1.339
- Volkswagen Tera: 1.199
- Peugeot 208: 1.190
- Volkswagen Amarok: 1.178
- Toyota Yaris: 1.101
- Chevrolet Tracker: 1.007