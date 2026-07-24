24 de julio de 2026 - 20:45

Crecieron los patentamientos en junio, pero los autos marcaron una de sus peores caídas del año

El sector automotor registró más de 31 mil unidades patentadas en el segundo trimestre y acumuló una caída del 9,3% en lo que va del año, según los datos oficiales.

Crecieron los patentamientos en junio, pero los autos marcaron una de sus peores caídas del año

Crecieron los patentamientos en junio, pero los autos marcaron una de sus peores caídas del año

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), reveló que los patentamientos para los principales tipos de transportes crecieron en el segundo trimestre del año (abril-junio) contra el mismo período de 2025, aunque en el segmento de los autos la caída alcanzó casi el 10%.

Leé además

volkswagen lanza una bicicleta electrica inteligente con camara trasera, radar y hasta 430 km de autonomia

Volkswagen lanza una bicicleta eléctrica inteligente con cámara trasera, radar y hasta 430 km de autonomía

Por Andrés Aguilera
asi es el fiat siena version 2027: el sedan argentino que podria volver con diseno premium

Así es el Fiat Siena versión 2027: el sedán argentino que podría volver con diseño premium

Por Ignacio Alvarado

En concreto, se totalizaron 364.433 unidades patentadas entre automóviles, motovehículos, transporte y carga, acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI). En la comparación interanual, los patentamientos crecieron 13,6% y llevaron el acumulado del año a 16,9%.

Sin embargo, el sector automovilístico fue uno de los que registró contracciones en el patentamiento. Con 31.127 unidades, el desempeño tuvo una variación negativa de 15,1%, la segunda peor del año, por detrás de mayo (-24%). Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el acumulado del año cerró con una caída de 9,3%.

Menos ventas y más vehículos importados

Durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo período de 2025.

Los patentamientos crecieron 13,6% interanual en el 2° trimestre de 2026

Los patentamientos crecieron 13,6% interanual en el 2° trimestre de 2026

Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte avance de los vehículos fabricados fuera del país. Los importados ya representan el 69% de los patentamientos, mientras que los nacionales explican apenas el 31% del mercado, una relación que se profundizó en los últimos meses y marca un cambio en la composición de las ventas de cero kilómetro en la Argentina.

El panorama en otros vehículos

Para los otros vehículos, el resultado fue distinto, dado que se mantuvieron en el sendero alcista:

  • Motovehículos: se patentaron 69.439 unidades (+50% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 45% más.
  • Transporte y carga: se patentaron 15.550 unidades (+1,5% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 9,8% menos.
  • Acoplados: se patentaron 1.107 unidades (+15,9% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 6,1% más.
  • MAVI: se patentaron 1.114 unidades (+14,4% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 1,1% más.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

nuevo esquema tarifario de gas: como funciona el ajuste bimestral que reemplaza al modelo estacional

Nuevo esquema tarifario de gas: cómo funciona el ajuste bimestral que reemplaza al modelo estacional

Por Redacción Economía
La morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo

La morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo y alcanzó el nivel más alto en 20 años

Por Redacción Economía
el dolar oficial alcanzo su maximo historico este viernes impulsado por la tension global

El dólar oficial alcanzó su máximo histórico este viernes impulsado por la tensión global

Por Redacción Economía
El diseño nace como una respuesta a la cotidianidad de un usuario con una profunda afinidad por la lectura, el arte y la música.

El arte como ritmo de habitar: cuando una pintura de Matisse dibuja la arquitectura interior

Por Matías Carretero