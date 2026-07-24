El sector automotor registró más de 31 mil unidades patentadas en el segundo trimestre y acumuló una caída del 9,3% en lo que va del año, según los datos oficiales.

Crecieron los patentamientos en junio, pero los autos marcaron una de sus peores caídas del año

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), reveló que los patentamientos para los principales tipos de transportes crecieron en el segundo trimestre del año (abril-junio) contra el mismo período de 2025, aunque en el segmento de los autos la caída alcanzó casi el 10%.

En concreto, se totalizaron 364.433 unidades patentadas entre automóviles, motovehículos, transporte y carga, acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI). En la comparación interanual, los patentamientos crecieron 13,6% y llevaron el acumulado del año a 16,9%.

Sin embargo, el sector automovilístico fue uno de los que registró contracciones en el patentamiento. Con 31.127 unidades, el desempeño tuvo una variación negativa de 15,1%, la segunda peor del año, por detrás de mayo (-24%). Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, el acumulado del año cerró con una caída de 9,3%.

Menos ventas y más vehículos importados Durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, una cifra que representó una caída interanual del 12,8% frente a las 52.730 unidades registradas en el mismo período de 2025.

Los patentamientos crecieron 13,6% interanual en el 2° trimestre de 2026 Indec Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte avance de los vehículos fabricados fuera del país. Los importados ya representan el 69% de los patentamientos, mientras que los nacionales explican apenas el 31% del mercado, una relación que se profundizó en los últimos meses y marca un cambio en la composición de las ventas de cero kilómetro en la Argentina.

El panorama en otros vehículos Para los otros vehículos, el resultado fue distinto, dado que se mantuvieron en el sendero alcista: Motovehículos: se patentaron 69.439 unidades (+50% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 45% más.

se patentaron 69.439 unidades (+50% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 45% más. Transporte y carga: se patentaron 15.550 unidades (+1,5% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 9,8% menos.

se patentaron 15.550 unidades (+1,5% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 9,8% menos. Acoplados: se patentaron 1.107 unidades (+15,9% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 6,1% más.

se patentaron 1.107 unidades (+15,9% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 6,1% más. MAVI: se patentaron 1.114 unidades (+14,4% interanual) y cerró el segundo trimestre con un 1,1% más.