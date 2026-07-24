24 de julio de 2026 - 17:49

El dólar oficial alcanzó su máximo histórico este viernes impulsado por la tensión global

En una jornada marcada por la incertidumbre internacional, el tipo de cambio minorista subió $10 y cerró a $1.520 en el Banco Nación.

dólar lunes 13 de julio

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Este viernes 24 de julio, el dólar minorista oficial subió $10 en las pantallas del Banco Nación (BNA) para cerrar en $1.520 para la venta, estableciendo así el valor absoluto más alto registrado hasta la fecha.

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Por su parte, el dólar mayorista avanzó $8 (+0,5%) para culminar en $1.497, también un máximo histórico, acumulando un ascenso semanal del 1,3%, el mayor desde mediados de junio.

Esta tendencia alcista se dio en un contexto de fuerte incertidumbre mundial. La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en el estrecho de Ormuz y la implementación de nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump han generado una actitud de cautela entre los inversores, impactando directamente en el segmento oficial y en los paralelos.

Cotizaciones financieras y dólar blue

El dólar MEP: Avanzó un 0,8%, situándose en torno a los $1.529,58. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registró una suba del 0,7%, alcanzando los $1.594,72, aunque otros relevamientos lo ubicaron cerca de los $1.597.

Por otro lado, el dólar blue retrocedió hasta los $1.545 para la venta, tras haber tocado el jueves un pico de $1.560. No obstante, en lo que va del mes de julio, el tipo de cambio minorista acumula una suba de $20 (1,33%).

En el mercado de dólar futuro, los contratos también reflejaron expectativas de ajuste, con valores pactados en $1.577,5 para octubre de este año y $1.674 para enero de 2027.

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