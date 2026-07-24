Adrián Ravier: "Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad"

El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el Gobierno nacional puede devaluar el peso en los próximos meses, mediante una suba del dólar hasta los $1.800.

El Gobierno confía en una "mejora salarial" impulsada por la caída de la inflación: desde cuándo

“Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de $1 a $3, sería como que hoy pasara de $1.500 a $4.500. Nadie ve ese escenario. Que el tipo de cambio llegue a $1.800 o 1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, reconoció este jueves por la noche el funcionario, en diálogo con el streaming libertario "Carajo".

Hoy , la divisa estadounidense cotiza a $1.510 para la venta en el BNA.

Sin embargo, a la vez, Ravier destacó que hay un contexto de tranquilidad cambiaria.

El portavoz de Javier Milei sostuvo que es difícil determinar si hay o no atraso cambiario y que si se produjera una corrección en los próximos meses sería “mínima”, que “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

Ravier hizo hincapié en que el Banco Central está comprando reservas, hay superávit en cuenta corriente, con lo cual “hay muchas buenas noticias que claramente no son compatibles con tener atraso cambiario”.

“Bajo el criterio de mirar el promedio (del tipo de cambio) de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa”, explicó el vocero.

“La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado”, añadió.

De todos modos, Ravier recordó que ningún país está exento de los shocks externos, como el salto del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, pero destacó que, desde una perspectiva macroeconómica, el Gobierno implementó todas las medidas necesarias para alcanzar solidez.

“Ha comprado dólares para acumular reservas, fortalecer el peso y sanear el balance del Banco Central”, afirmó.