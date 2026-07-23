23 de julio de 2026 - 19:15

El dólar retomó la tendencia alcista y se ubica por encima de los $1.500: el blue marcó otro récord

La cotización mayorista avanzó 0,4% y se ubicó a $1.489, mientras que el dólar blue alcanzó su valor nominal más alto hasta el momento. A cuánto cotiza el MEP, CCL y dólar tarjeta.

Dólar hoy.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial volvió a moverse al alza este jueves y la cotización minorista en el Banco Nación cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. La suba se dio en un día marcado por la duda internacional y un nuevo incremento en el precio del petróleo, alcanzando los US$100 en plena escalada en Medio Oriente

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El dólar blue también registró un fuerte avance y alcanzó los $1.555 para la venta, su valor nominal más alto hasta el momento. En tanto, el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central finalizó la rueda en $1.510,79.

Otras cotizaciones: CCL, MEP y mayorista

En el mercado oficial, el dólar mayorista subió 0,4% a hasta los $1.489 para la venta. La brecha entre el precio de compra del sistema bancario y el mercado informal continúa incentivando la venta de dólares billete en las cuevas y agencias informales.

En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $5, muy por encima de la caída de $13,50 registrada en idéntico lapso de la semana anterior.

Pese al repunte de las últimas ruedas, el tipo de cambio oficial acumula una suba de apenas $1 en julio, mientras que en todo 2026 avanza $28 (1,9%), muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El dólar contado con liquidación (CCL) opera en los $1.585,84, mientras que el MEP lo hace a $1.519,12. En paralelo, el dólar tarjeta quedó en $1.963, reflejando el valor que pagan quienes realizan consumos en moneda extranjera con impuestos incluidos.

El Banco Central compró otros US$ 25 millones

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado de cambios al comprar US$ 25 millones, en una jornada que permitió que las reservas internacionales brutas superaran nuevamente los USD 49.000 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria extendió su racha de adquisiciones de divisas en el marco de la estrategia oficial para fortalecer el nivel de activos externos.

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