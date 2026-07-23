Luis Caputo visitó La Rural y descartó nuevos anuncios de Milei sobre la baja de retenciones

El ministro de Economía almorzó con las autoridades de la SRA y condicionó mayores reducciones a los impuestos al campo al margen que otorgue el superávit fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, visitó este jueves la Exposición Rural de Palermo y bajó las expectativas del sector sobre un anuncio en la baja de las retenciones por parte del presidente Javier Milei, quien estará presente en el acto inaugural del próximo domingo.

El funcionario visitó la muestra del sector agropecuario y mantuvo un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Consultado por la prensa, Caputo fue moderado y descartó un anuncio sobre los Derechos de Exportación (DEX).

“Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, sostuvo.

El titular del Palacio de Hacienda destacó el rol que mantiene el campo como uno de los grandes generadores de divisas, y afirmó que es “uno de los motores principales de la economía”. En la misma línea, señaló que “por suerte, ahora hay otros motores más”, haciendo referencia a los sectores de la minería y la energía.

La última rebaja en las retenciones fue realizada por Milei durante su discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde luego se realizó una presentación en el Ministerio de Economía y se conocieron mayores detalles sobre el esquema de reducciones.