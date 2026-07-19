Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 20 de julio

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.500 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.500 en Banco Nación. La última semana se centró en el conflicto de Oriente Medio, que desvió la mirada de los mercados financieros de Argentina. Además, el riesgo país subió a 419 puntos y el dólar blue cerró en $1530, el precio más alto del año.

Semana volátil: el Merval bajó, el riesgo país subió y el BCRA reforzó reservas. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 20 de julio Banco Nación: $1.500

$1.500 Banco Galicia: $1.500

$1.500 Banco BBVA: $1.500

$1.500 Banco Santander: $1.505

$1.505 Banco Ciudad: $1.500

$1.500 Banco Patagonia: $1.505

$1.505 Banco Macro: $1.505

$1.505 Banco Hipotecario: $1.500

$1.500 Banco Supervielle: $1.507,50

$1.507,50 Banco Credicoop: $1.500

$1.500 Banco Piano: $1.505

$1.505 Banco Comercio: $1.500

$1.500 ICBC: $1.500

$1.500 Brubank: $1.495 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El S&P Merval retrocedió un 2,4%, arrastrado por el mal desempeño de los índices de Wall Street. El riesgo país trepó a 419 puntos en una semana marcada por el pago de vencimientos de bonos soberanos. El Banco Central aprovechó para absorber USD 1.154 millones y fortalecer sus activos externos, mientras que el dólar en el Banco Nación bajó diez pesos hasta ubicarse en $1.500.

El foco de atención de los mercados financieros argentinos estuvo puesto esta semana en Oriente Medio, donde se retomaron las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán. El consiguiente salto en el precio del petróleo reavivó los temores en torno a la inflación y al rumbo de las tasas de interés a nivel global.

Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas de entre 1 y 2,2%, con los papeles tecnológicos entre los más golpeados. En paralelo, el petróleo Brent del Mar del Norte con entrega en septiembre se disparó un 11,9%, alcanzando los USD 87,83 el barril.

cerraron con de entre con los papeles tecnológicos entre los más golpeados. En paralelo, el del Mar del Norte con entrega en septiembre se disparó un alcanzando los En el plano doméstico, el Indec publicó el dato de inflación de junio, que se ubicó en 1,9% y representó el registro más bajo en diez meses. Además, el Tesoro celebró su primera licitación del mes con un resultado sobresaliente: un rollover del 183% sobre los vencimientos, impulsado por el debut del Bonar 2029 (AO29). De este nuevo instrumento hard dollar se colocaron USD 649 millones en dos tramos, a una tasa efectiva anual del 8,4%.

publicó el dato de que se ubicó en y representó el en diez meses. Además, el celebró su primera del mes con un resultado sobresaliente: un sobre los vencimientos, impulsado por el debut del (AO29). De este nuevo instrumento se colocaron en dos tramos, a una En ese contexto, la deuda argentina bajo legislación extranjera y local avanzó un 0,3% en la semana. En el acumulado del año, los Bonares suben 8,6% y los Globales acumulan una ganancia del 10,1%. Los Bopreal, en tanto, retrocedieron 0,2% en la semana, aunque conservan una suba del 5,7% en lo que va del año.

bajo legislación extranjera y local en la semana. En el acumulado del año, los y los acumulan una Los en tanto, en la semana, aunque conservan una suba del 5,7% en lo que va del año. El riesgo país medido por JP Morgan subió 16 unidades respecto del cierre del viernes 10 y se situó en 419 puntos básicos.

medido por JP Morgan subió respecto del cierre del viernes 10 y se situó en 419 puntos básicos. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires anotó una caída semanal del 2,4% en pesos, cerrando en 3.199.935 puntos.

de la de anotó una semanal del en pesos, cerrando en Entre los activos argentinos cotizados en Nueva York, sobresalieron las subas de Globant (+4,7%) e YPF (+2,3%, nuevamente rondando los USD 50). En el extremo opuesto, Satellogic lideró las pérdidas con una caída del 14,9%, seguida por Grupo Galicia (-7,4%), Banco Francés (-6,8%), Banco Macro (-5,3%) y Vista Energy (-4%). El BCRA aceleró el ritmo de compras El volumen operado en el segmento de contado se mantuvo cercano a los USD 600 millones diarios, un nivel que sigue siendo elevado y que refleja una oferta de divisas que no decae pese al avance del segundo trimestre. El dólar mayorista cerró a $1.478, con una baja semanal de diez pesos equivalente al 0,7%.