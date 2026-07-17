Ganancias: ARCA prorrogó la presentación de las declaraciones juradas, pero no cambio la fecha de pago

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, aunque mantuvo sin cambios la fecha de pago.

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Así lo confirmó el organismo recaudador en redes, luego de la reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con contadores y profesionales del área por las reformas en la Ley de Inocencia Fiscal.

En la comunicación, ARCA explicó que la nueva fecha pasará a ser el 27 de agosto. Sin embargo, se mantuvo firme con la fecha de pago, la cual se mantiene en el 27 de julio.

“La medida busca facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, indicaron desde el organismo que preside Andrés Vásquez.

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Este vencimiento ya había sido postergado en mayo para finales de julio, dado que “diversas entidades representativas de los profesionales en ciencias económicas han planteado la necesidad de contar con un plazo adicional para la correcta y completa confección de las referidas declaraciones juradas”.

La postergación jugó una mala pasada y generó un resultado negativo en las cuentas fiscales durante junio. El propio Caputo sostuvo que fue uno de los principales problemas.

“Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio”, contestó el ministro sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.

Caputo se reunió con contadores

El ministro económico mantuvo un encuentro con distintos contadores y profesionales del área, donde se debatió la reforma a la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno enviará al Congreso.

Caputo ya había adelantado que la actual ley tendría modificaciones, tras la primera reunión que mantuvo con representantes de asociaciones de contadores.

En concreto, estos son los puntos en consideración de la ley: