Prórroga de ARCA para Ganancias y Bienes Personales: cuál es la fecha límite para presentar la DDJJ 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias , Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025. La modificación alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas y otros contribuyentes alcanzados por estas obligaciones.

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La extensión del plazo fue establecida mediante la Resolución General ARCA 5851/2026 y responde a los pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas, que solicitaron más tiempo para completar de manera correcta las declaraciones juradas anuales.

Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026, inclusive , para presentar las declaraciones juradas y realizar el pago del saldo correspondiente al Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular del período fiscal 2025.

ARCA oficializó una actualización del régimen de información que regula el reporte de movimientos vinculados a activos virtuales y cuentas digitales.

Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2442 y 4003 tendrán como nueva fecha límite el 31 de julio de 2026 , inclusive.

La resolución establece que estos nuevos vencimientos reemplazan de forma excepcional el cronograma general previsto según la terminación de la CUIT. La medida entró en vigencia luego de su publicación en el Boletín Oficial el 22 de mayo de 2026.

ARCA habilitó el plan de pagos para cancelar los saldos de Ganancias y Bienes Personales

Junto con la prórroga de los vencimientos, ARCA informó que ya está disponible en el servicio “Mis Facilidades” el plan de facilidades de pago para cancelar los saldos pendientes que surjan de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025.

El servicio “Mis Facilidades” permite gestionar el pago del saldo pendiente de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.

El organismo recordó que este mecanismo se habilita, según lo establecido por la Resolución General AFIP 5321/2023, durante el primer día hábil del mes en el que se produce el vencimiento de las obligaciones correspondientes.

Desde el fisco indicaron que la decisión responde a razones de administración tributaria y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, además de permitir que los contribuyentes puedan presentar la información requerida de forma correcta y completa.

Con esta medida, ARCA ratificó su intención de continuar trabajando junto con las entidades profesionales de ciencias económicas de todo el país para mejorar los canales de diálogo y brindar herramientas que permitan simplificar los procesos de cumplimiento fiscal.