10 de julio de 2026 - 00:20

Nuevo revés para Techint: adjudicaron el principal gasoducto de Argentina LNG a un consorcio internacional

La alianza conformada por YPF, ENI y XRG adjudicó una de las obras energéticas más importantes del país a un consorcio internacional, mientras Techint volvió a quedar fuera de una licitación estratégica.

Techint volvió a perder una licitación clave en Vaca Muerta y quedó fuera de otro megaproyecto.

Techint volvió a perder una licitación clave en Vaca Muerta y quedó fuera de otro megaproyecto.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El grupo Techint sufrió un nuevo revés en una de las licitaciones más relevantes para el desarrollo de Vaca Muerta. El consorcio conformado por Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos fue seleccionado para ejecutar el principal gasoducto del proyecto Argentina LNG, una obra estimada en 1.200 millones de dólares destinada a fortalecer la capacidad exportadora de gas natural licuado (GNL) de la Argentina.

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La adjudicación corresponde a una iniciativa impulsada por la alianza integrada por YPF, la energética italiana ENI y XRG, la unidad internacional de inversiones de la petrolera emiratí ADNOC, responsables del desarrollo del proyecto Argentina LNG.

La obra contempla la construcción de dos gasoductos paralelos de 527 kilómetros, que conectarán el núcleo productivo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con el puerto rionegrino de Sierra Grande, desde donde se proyectan futuras exportaciones de GNL hacia distintos mercados internacionales.

El consorcio adjudicatario está encabezado por Pumpco, subsidiaria de MasTec, empresa controlada por el empresario cubanoestadounidense Jorge Mas, uno de los propietarios del club Inter Miami, donde juega Lionel Messi. También integran la alianza la firma italiana Bonatti y la empresa argentina Contreras Hermanos, que tendrá participación en las tareas locales de ingeniería y construcción.

Para Techint, que participó asociada con Sacde, esta resolución representa la segunda derrota consecutiva en licitaciones estratégicas relacionadas con la infraestructura necesaria para ampliar las exportaciones de gas proveniente de Vaca Muerta.

Semanas atrás, el grupo encabezado por Paolo Rocca también había quedado fuera de otra obra relevante correspondiente al proyecto Southern Energy (SESA), luego de perder previamente la licitación para la provisión de caños destinados a esa iniciativa.

La definición del contrato se realizó mediante un sistema de subasta inversa electrónica, una modalidad inédita para este tipo de obras en la Argentina, en la que las empresas finalistas redujeron sus ofertas sin conocer el precio presentado por su competidor.

De acuerdo con fuentes del sector, la propuesta presentada por la unión Techint-Sacde quedó aproximadamente 15% por encima de la oferta ganadora, diferencia que terminó definiendo la adjudicación a favor del consorcio internacional.

No obstante, el inicio efectivo de las obras dependerá de la aprobación de la Decisión Final de Inversión (FID) del proyecto Argentina LNG, prevista para fines de este año o comienzos de 2027.

Una vez cumplido ese paso, se firmará el contrato definitivo y comenzará la construcción del gasoducto, considerado una infraestructura estratégica para consolidar a la Argentina como uno de los principales exportadores mundiales de gas natural licuado.

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