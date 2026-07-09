Mendoza busca otro Vaca Muerta: estudiará si la Formación Cacheuta esconde petróleo no convencional

Durante más de un siglo, el petróleo que impulsó la actividad hidrocarburífera de Mendoza tuvo un mismo origen: la Formación Cacheuta . Ahora, el Gobierno provincial quiere responder una pregunta que podría abrir un nuevo horizonte para el sector energético: ¿esa roca madre aún conserva hidrocarburos que puedan explotarse mediante técnicas no convencionales?

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Con ese objetivo, el Ministerio de Energía y Ambiente lanzó una licitación pública para realizar un estudio geológico integral que permita determinar si la Formación Cacheuta posee condiciones para el desarrollo futuro de proyectos de shale oil y shale gas en la Cuenca Cuyana.

La iniciativa forma parte de la estrategia anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo para ampliar la cartera de oportunidades energéticas de Mendoza. El trabajo tendrá una duración de 14 meses y buscará reducir las incertidumbres geológicas antes de pensar en una eventual etapa exploratoria.

Esto abriría una nueva instancia en la exploración del petróleo no convencional , que en Mendoza estaba enfocada ahora en la lengua norte de Vaca Muerta, ubicada en Malargüe , donde YPF ha iniciado la perforación con intención de conocer el potencial y pronto lo hará también la UTE Quintana-TSB, concesionaria del clúster Mendoza Sur (que YPF cedió en el marco del Plan Andes).

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , explicó que la provincia dispone de una enorme cantidad de información geológica acumulada durante décadas de actividad petrolera y que ahora el desafío consiste en transformarla en una herramienta para la toma de decisiones.

Mendoza estudiará el potencial de que exista petróleo no convencional en la Formación Cacheuta

"Lo que buscamos es transformar esa información en conocimiento útil para tomar mejores decisiones, reducir incertidumbre y evaluar con seriedad si Cacheuta puede representar una oportunidad futura", sostuvo.

Quien profundizó en la hipótesis que busca comprobar el estudio fue el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. Explicó que la Formación Cacheuta es la roca madre que generó el petróleo producido históricamente en la Cuenca Cuyana, una región de más de 65.000 kilómetros cuadrados que cuenta con miles de pozos perforados y una extensa información sísmica y geológica.

"Lo que queremos hacer es ordenar y reinterpretar toda esa información con una mirada específica para entender si la Formación Cacheuta tiene potencial como recurso no convencional", explicó.

El funcionario detalló que el trabajo consistirá en revisar registros de pozos, antecedentes productivos, estudios sísmicos, mapas estructurales, análisis geoquímicos, contenido orgánico, niveles de madurez de la roca, características mineralógicas y datos petrofísicos.

"Todo eso nos permitirá entender qué tipo de roca tenemos, dónde está mejor desarrollada, cuál es su calidad y qué nivel de incertidumbre existe. A partir de allí podremos jerarquizar las áreas que podrían tener interés exploratorio", indicó.

Por qué Cacheuta podría esconder hidrocarburos

Erio explicó que, en los sistemas convencionales, el petróleo se genera en una roca madre y luego migra hacia otras formaciones donde finalmente queda almacenado y puede ser producido. Sin embargo, la hipótesis que ahora busca validar Mendoza es que parte de esos hidrocarburos nunca haya abandonado la Formación Cacheuta.

"No necesariamente todo el petróleo que se generó fue expulsado. Una parte pudo haber quedado retenida dentro de la propia roca madre, atrapada en poros muy pequeños o en microfisuras", señaló.

Ese comportamiento es precisamente el que caracteriza a los yacimientos no convencionales. "Lo que queremos estudiar es si Cacheuta, además del petróleo que generó y expulsó durante millones de años, conserva hidrocarburos remanentes que puedan tener interés como recurso no convencional", resumió.

El director de Hidrocarburos aclaró que la formación mendocina presenta diferencias importantes respecto de Vaca Muerta. "Cacheuta es una formación lacustre continental y no una roca de origen marino como Vaca Muerta. Esa diferencia obliga a estudiar con precisión su comportamiento geológico antes de evaluar cualquier desarrollo", afirmó.

Vaca Muerta.

Una herramienta para atraer inversiones

Desde el Gobierno provincial insisten en que el estudio no implica el inicio de una campaña exploratoria ni garantiza la existencia de un desarrollo comercial. "Este es apenas el primer paso. Tenemos que ser cautos. No significa que mañana vaya a comenzar una exploración ni que exista un proyecto no convencional listo para desarrollarse", remarcó Erio.

El objetivo inmediato, explicó, es disminuir el riesgo técnico para futuras inversiones. "Antes de pensar en una exploración ambiciosa necesitamos saber qué información existe, qué calidad tiene, qué datos faltan y cuáles son los sectores más interesantes. Estamos invirtiendo en conocimiento técnico para contar con mejores herramientas cuando llegue el momento de dialogar con potenciales inversores", sostuvo.

La consultora que resulte adjudicataria deberá elaborar una evaluación integral que incluirá bases de datos geológicas, mapas estructurales, análisis de carbono orgánico total, caracterización petrofísica, estudios geomecánicos y distintos escenarios de desarrollo.

Una apuesta a largo plazo

La apertura de sobres de la licitación está prevista para el 4 de agosto y el estudio demandará un máximo de 14 meses. Para Erio, el proyecto representa una inversión en conocimiento que podría ampliar las oportunidades energéticas de Mendoza en los próximos años.

"Estamos sembrando una semilla. Primero necesitamos saber si la hipótesis técnica tiene fundamento suficiente. Si los resultados son positivos, Cacheuta podría convertirse en una nueva línea de evaluación para explorar el potencial de la Cuenca Cuyana", concluyó.