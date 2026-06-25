25 de junio de 2026 - 12:16

Ciclo Pilares: El sector petrolero acelera la adopción de inteligencia artificial para optimizar la producción

Fabián Díaz Segovia de Personal Tech pasó por Ciclo Pilares y relató las estrategias que implementa el sector petrolero para crecer más.

Fabián Díaz Segovia. Ciclo Pilares

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Los Andes/ Walter Caballero
Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

La segunda parte del panel de Minería y Energía Tech del Ciclo Pilares que se desarrolla en el hotel Hilton comenzó con la disertación sobre cómo el sector petrolero busca acelerar la adopción de inteligencia artificial para optimizar la producción. Fabián Díaz Segovia, Sr. Mánager Multicloud Híbrida en Personal Tech analizó la transformación digital en la industria de la energía y el petróleo.

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El especialista –que en Personal lidera el área de Plataforma Multicloud Híbrida- equiparó los procesos de extracción de crudo con los de la minería cordillerana. En este marco describió los tres ejes de tensión que enfrenta el sector: la volatilidad en el precio de los commodities, la obsolescencia de la infraestructura tecnológica heredada y la marcada escasez de talento técnico en la región.

“A nivel global, el 67% de las compañías de hidrocarburos reconoce que la IA ocupa el foco de sus estrategias corporativas”, precisó Díaz Segovia. También explicó que más del 60% de las petroleras ya realiza inversiones formales para expandir sus operaciones mediante algoritmos de aprendizaje automático y sistemas de telemetría en pozos y refinerías. El especialista sumó que operadoras de petróleo operan yacimientos con más de 100 años de historia, lo que implica la convivencia de tecnologías de extracción de vanguardia con sistemas informáticos heredados de hace 20, 30 o 40 años.

Esta brecha digital dificulta el procesamiento de las velocidades que hoy requiere la IA de última generación. En este marco, el referente de Personal señaló que estas compañías están centradas sobre grandes reservas de petróleo, pero advirtió que el verdadero combustible de la quinta revolución industrial son los datos. La paradoja que se produce es que las firmas poseen volúmenes de información inimaginables provenientes de sensores en el campo, pero no logran transformarlos en conocimiento útil.

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Por este motivo, Díaz Segovia remarcó la importancia de gobernar, normalizar y clasificar los registros para agilizar la toma de decisiones gerenciales. Esto debido a que la ecuación de crecimiento de los negocios actuales exige combinar el desarrollo de software con inversiones en hardware y conectividad de alta fidelidad. Los yacimientos locales se encuentran ubicados en zonas geográficas aisladas donde la infraestructura básica es deficiente o inexistente.

“Para que la inteligencia artificial exista, tiene que haber una transformación de infraestructura digital y una base sólida de datos”, explicó el ejecutivo. El entrevistado detalló que el soporte técnico abarca desde servidores y almacenamiento hasta líneas de transmisión capaces de operar de forma remota. Asimismo, indicó que desde Personal buscan entender las necesidades de cobertura en áreas complejas debido a que tanto las operaciones de energía como las de minería ocurren en entornos hostiles donde prácticamente no hay población estable.

La unificación de los sistemas de control

Otro de los desafíos centrales para las operadoras locales radica en la integración de las áreas de informática tradicionales con los departamentos de control de procesos físicos en el terreno. “Históricamente, estos sectores funcionaron bajo lógicas y presupuestos separados dentro de la misma organización”, apuntó Días Segovia. Por este motivo, completó, existe un cambio de paradigma en lo que respecta a la rivalidad operativa entre los equipos de tecnología de la información (IT) y los de tecnología de la operación (OT)

"Las decisiones hoy deben basarse en datos integrados de múltiples fuentes, para poder tomar decisiones basadas en hechos y escalar la producción a los niveles que demanda el mercado", afirmó el directivo. El profesional subrayó que las principales empresas nacionales ya ejecutan modelos de datos que ayudan a los sistemas a tomar decisiones autónomas integrando variables físicas, como telemetría de equipamiento de campo, y también variables no estructuradas, como pueden ser detección por imágenes y datos de clima, que ayudan a tomar mejores decisiones en la gestión y operacion de sus negocios.

La clave, sumó el profesional, es la implementación de soluciones que aumenten la eficiencia y productividad con herramientas y proveedores de nube que den soberanía y flexibilidad para no depender de uno solo. La base es una infraestructura sostenible, buena gestión de almacenamiento y manejo de datos no estructurados. “Es clave decidir dónde almacenar los datos según conectividad y regulaciones”, sintetizó Díaz Segovia.

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