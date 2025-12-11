YPF profundiza la exploración de Vaca Muerta en Mendoza con una nueva perforación

YPF confirmó que realizará una perforación adicional , la tercera, en la formación de Vaca Muerta en Mendoza . Desde el Gobierno provincial resaltaron que esto toma más relevancia en un contexto en el que la petrolera estatal está reorganizando sus activos y concentrando sus inversiones en proyectos de mayor competitividad.

En marzo, la empresa había pedido un permiso adicional para explorar en CN-VII A , lo que confirmaba su intención de reforzar su inversión en la lengua norte de la formación de petróleo no convencional que Mendoza comparte, en el sur de Malargüe, con Neuquén.

Luego de que la perforación del primer pozo diera resultados favorables, YPF manifestó su intención -y obtuvo la aprobación de la provincia el año pasado- de avanzar en dos nuevos pozos exploratorios. El reciente anuncio parece confirmar el potencial del no convencional en la provincia.

El subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sanchez Bandini , planteó que lo más relevante del anuncio es que continúa el interés por parte de la empresa más importante en Vaca Muerta , de desarrollar el área en Mendoza: ese 30% de la formación que se extiende en la provincia y Neuquén.

Recordó que YPF hizo dos pozos en el Paso Bardas Norte y CN-VII. Ahora, tiene previsto realizar dos adicionales, en el flanco norte de la zona CN-VIIA, lo que implica que extiende el área de exploración. Se trata de dos perforaciones don tres ramas horizontales de 2.500 metros y 23 etapas de fractura, lo que representa un estándar elevado para lo que se está haciendo en el corazón de Vaca Muerta.

Sánchez Bandini resaltó que el compromiso sostenido de YPF con la zona muestra el valor que tiene la Vaca Muerta mendocina para la industria. Pero también destacó que otras empresas, socios en áreas colindantes, están trabajando en la misma línea. La petrolera estatal, en conjunto con Tango, está analizar perforar en Payún Oeste.

Además, Quintana Energy, que se hizo cargo del clúster Mendoza Sur, incluido en el Plan Andes 1, asumió el compromiso de hacer una sísmica 2D y 3D, y un piloto de no convencional en la zona de Cañadón Amarillo, también colindante a CN-VII y a Paso Bardas Norte.

“De esta manera, la gestión de Gobierno actual logrará tener, como mínimo, entre seis y siete pozos (de exploración) perforados para fin de gestión y con proceso de 'desrisqueo', lo que nos lleva a tener un horizonte cercano de incorporación de reservas de no convencional y abre la posibilidad de desarrollo más masivo de Vaca Muerta Mendocina para los próximos 5 años”, evaluó el funcionario.

Explicó que este es uno de los principales ejes de gestión que vienen realizando, sin descuidar el petróleo convencional, con el foco en lograr hacer más eficiente esa explotación, a partir de entender condición técnica y operativa de cada yacimiento, para solicitar a los privados las inversiones pertinentes.

Vaca Muerta: potencial de regalías y energía para Mendoza

Señal de confianza en el potencial

La reciente confirmación de que YPF realizará una perforación adicional en el sur mendocino cobra especial relevancia en un momento en que la petrolera estatal está reordenando su cartera de activos y concentrando inversiones en proyectos de mayor competitividad.

“Esta perforación es una señal enorme de confianza en el potencial de Vaca Muerta en Mendoza. YPF está ajustando su portafolio en todo el país, desprendiéndose de activos que no considera prioritarios. Que decida no solo permanecer en nuestras áreas con Vaca Muerta, sino invertir por encima del compromiso asumido, demuestra la solidez del modelo provincial y el atractivo de nuestro recurso”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

En la misma línea, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, destacó: “Este pozo adicional en CN VII A, fuera del compromiso mínimo originalmente establecido, confirma no solo el interés técnico en la ventana mendocina de Vaca Muerta, sino también la fortaleza del marco regulatorio provincial, que brinda previsibilidad y condiciones adecuadas para sostener decisiones de inversión de largo plazo”.

Proyectan construir una ciudad alrededor de Vaca Muerta

Un paso más en la estrategia nacional de YPF

En el contexto de su estrategia corporativa, YPF está orientando sus inversiones hacia desarrollos de mayor escala. La perforación adicional en CN VII A ratifica la expectativa favorable sobre el potencial geológico de Mendoza y el lugar que ocupa la provincia dentro del mapa energético nacional.

El área forma parte de la plataforma de exploración no convencional que la compañía desarrolla en Mendoza, donde ya se llevaron adelante trabajos previos con resultados alentadores. El nuevo pozo permitirá:

Profundizar la caracterización del reservorio Vaca Muerta en la provincia.

Ampliar el horizonte exploratorio del recurso.

Obtener información clave para futuros desarrollos.

Consolidar la presencia de YPF en la frontera exploratoria mendocina.

Generar actividad económica y empleo asociado.

Un modelo provincial que busca consolidarse

Mendoza, que sostiene una política energética con reglas claras y un esquema de promoción orientado tanto al desarrollo convencional como no convencional, considera esta decisión como un respaldo a su estrategia institucional.

“Mendoza tiene un recurso competitivo, infraestructura disponible, seguridad jurídica y un modelo probado. Este tipo de decisiones de YPF confirman que estamos en el camino correcto”, concluyó Latorre.

Con este movimiento, la provincia fortalece su posicionamiento dentro del mapa de inversiones hidrocarburíferas y suma otro avance en su objetivo de consolidarse como una plaza estable y atractiva para el desarrollo energético.