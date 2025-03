Vaca Muerta: cómo serán las nuevas inversiones de YPF en Mendoza

La petrolera estatal YPF profundizará sus trabajos en la parte mendocina de Vaca Muerta y ahora pidió un permiso más para explorar esta zona local de petróleo no convencional . A la par que a nivel nacional la compañía ha proclamado que a partir del año que viene su foco estará en Vaca Muerta, desde el Ministerio de Energía confirmaron una posible ampliación en las inversiones locales. De hecho, hace muy poco la empresa solicitó a la Provincia una propuesta de inversión adicional en la zona CN VII A, donde se encuentra el área de Vaca Muerta en Mendoza . De este modo, se espera que la inversión en esta zona crezca fuertemente.

Esto se suma al pedido que realizó el año pasado para avanzar con un segundo pozo exploratorio, lo que incrementó las expectativas hacia adelante con relación a los resultados positivos de esta actividad. Sin embargo, todavía nada es concluyente y hay que tener en cuenta que los plazos suelen ser extensos en el sector hidrocarburífero en general. Aunque no está nada dicho y resta bastante tiempo y trabajo de exploración, la apuesta por el segundo periodo y esta solicitud extra entusiasman a los referentes de este rubro.

El director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio, recordó que el año pasado YPF finalizó la primera etapa del proyecto exploratorio no convencional en esa zona y que debido a los resultados en mayo pidió permiso para avanzar con un segundo pozo exploratorio. En septiembre de 2024 –según estipula la Ley- la autoridad de aplicación otorgó el permiso para este segundo pozo con dos ramas horizontales de 2.500 metros. “La Ley prevé que la empresa tiene que llevar adelante actividad para delimitar dichos periodos exploratorios”, precisó el funcionario.

Perforan el primer pozo del yacimiento Vaca Muerta

Desde el punto de vista técnico, Vaca Muerta posee lo que se denominan diferentes niveles de navegación. En Mendoza, el petróleo se encuentra a unos 200 metros de profundidad, pero hay tres niveles que se observan de manera horizontal y que YPF ha llamado “cocina, orgánico inferior y orgánico superior”. Erio explicó que si los primeros indicios obtenidos en la exploración hubieran sido malos, la compañía no hubiera continuado para pasar a un segundo periodo exploratorio. Sin embargo, luego de la evaluación geológica es preciso proyectar la producción y observar si se trata de una inversión rentable al momento de la explotación del yacimiento del no convencional.

Para esto, luego de concretar con la exploración se suelen realizar ensayos sobre el pozo para comprobar dicha producción y calcular su rentabilidad o no en función de las variables macro, de mercado y generales. Por caso, en la zona de Vaca Muerta de Mendoza –de prosperar su explotación- será preciso realizar inversiones concretas que agreguen valor al producto extraído en sí. Entre otras obras, habrá que realizar inversiones para tratar el petróleo o conducir el gas hasta donde YPF posee la infraestructura para hacerlo.

La semana pasada durante una visita a Estados Unidos, el CEO de YPF Horacio Marín no solo confirmó en la desinversión total en las áreas maduras sino su gran apuesta a Vaca Muerta. En este contexto el ejecutivo afirmó que a partir de 2026 solo se concentrarán en el no convencional. Esto porque la prioridad de la empresa será incrementar la rentabilidad y no solo se apostará por esta zona estratégica sino también por reducir costos.

En Mendoza, YPF finalizó con el proceso de desinversión de las áreas maduras del denominado proyecto Andes. Sin embargo, todavía posee otras áreas de convencional en la provincia. En este sentido, más allá de las declaraciones mencionadas, no existe nada oficial que indique que YPF dejará las áreas en donde todavía opera. Entre otras, Valle del Río Negro, Cerro Fortunoso, Chihuido de la Sierra Negra en el Sur de la provincia. A estas se suman las áreas de recuperción terciaria Chachauén Sur y Cerro Morado.