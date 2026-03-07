Turf: el Hipódromo de Mendoza se viste de fiesta con el Clásico Vendimia

Este domingo, en el marco de las festividades por Vendimia, se disputa la tradicional prueba que despierta la pasión de los mendocinos.

Figura. Code Breaker es uno de los favoritos, viene de ganar el Gran Premio Vendimia 2025.

Los fanáticos del turf y el deporte tienen una cita imperdible este domingo. Desde las 18 horas, el Hipódromo de Mendoza rugirá de pasión con la realización de la 77° edición del Clásico Vendimia "Copa Canal 7", una de las competencias hípicas más importantes del país.

El escenario mayor de la provincia, el gigante de Montes de Oca, será la sede de una jornada que promete ser inolvidable. En el marco de las actividades oficiales por Vendimia, el deporte dirá presente con un domingo a pura emoción que incluirá 11 carreras y comenzará a las 10:00 horas.

Así será el Clásico Vendimia 2026 de Turf: Según se informó, la actividad contará con ocho competencias de la categoría Interior, con distancias entre 1100 y 1400 metros. Las mismas llevan por nombre: "Pixar", "Code Breaker", "Rosado Van", "Municipalidad de la Ciudad de Mendoza", "Municipalidad de Godoy Cruz", "Reina Nacional de la Vendimia", y "Gobierno de Mendoza". Además, se llevarán a cabo las pruebas oficiales de 425 y 600 metros correspondientes a "Clásico Iniciación" y "Vendimia Cuadrero".

Pero sin dudas, el plato fuerte de la jornada se dará desde las 18 horas, cuando se dispute el "Clásico Vendimia 2026 – Copa Canal 7 Mendoza", la tradicional carrera que se hará sobre una distancia de 2.200 metros. Se trata del momento más destacado del programa, por ser uno de las tradicionales eventos del calendario hípico mendocino y del país.

image Code Breaker, el gran candidato a quedarse con el Clásico Vendimia Respecto a los participantes, se destaca la presencia de Code Breaker, dueño absoluto del turf mendocino que viene de quedarse con el Santo Patrono Santiago y el Clásico Vendimia 2025. En esta ocasión llevará a Damián Ledesma. Sin embargo, el caballo sanjuanino Endo Verde quiere volver a dar pelea, como en las últimas ocasiones que ambos se cruzaron.