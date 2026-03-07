7 de marzo de 2026 - 17:34

Circuito Internacional de Seven Rugby: Argentina no pudo con Australia

Argentina 7’s cayó en su debut ante Australia en la quinta fecha del torneo de Seven de Rugby en Vancouver. Su próximo partido es ante Fiji a las 20

Rugby. Marcos Moneta, de buen nivel ante Australia.

Rugby. Marcos Moneta, de buen nivel ante Australia.

UAR
La selección Argentina de Rugby Seven cayó en forma ajustada frente a su similar de Australia por 17 a 15. De esta forma cortaron una racha de 23 triunfos consecutivos en tierras de Canadá.

En un partido muy igualado, a los argentinos le costó defender las embestidas del equipo australiano y cayeron en su debut.

El equipo de Santiago Gómez Cora había arrancado muy bien con un try tempranero en las manos de Luciano González, pero rápidamente volvieron a estar abajo por la conquista de Josh Turner.

Cuando todo parecía que el primer tiempo llegaba a su fin con los albicelestes arriba en el marcador, Jayden Blake rompió la defensa en tiempo cumplido y apoyó su try.

Ya en el complemento, Australia manejó la pelota más y pudo sacar más ventaja con otra conquista de Blake.

Con el tiempo cumplido, Santino Zangara mostró toda su velocidad y llegó al ingoal. Santiago Vera Feld tuvo en sus pies la conversión que llevaba el encuentro a tiempo extra pero la pelota dio en el poste y se fue afuera decretando la derrota del equipo argentino.

Formación de Los Pumas 7's: 1. Matteo Graziano, 4. Gregorio Pérez Pardo, 3. Santino Zangara, 9 Pedro de Haro, 6. Santiago Álvarez, 11. Luciano González 13. Marcos Moneta.

¿Qué sigue para Los Pumas?

Las acciones del conjunto argentino seguirá cuando enfrenten a Fiji a partir de las 20:07 (hora de Argentina) y ante Francia por 23:34 (hora de Argentina).

