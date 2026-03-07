Circuito Internacional de Seven Rugby: Argentina no pudo con Australia

Súper Rugby: Pampas se hizo fuerte en su casa y quitó el invicto a Capibaras

La selección Argentina de Rugby Seven cayó en forma ajustada frente a su similar de Australia por 17 a 15. De esta forma cortaron una racha de 23 triunfos consecutivos en tierras de Canadá.

En un partido muy igualado, a los argentinos le costó defender las embestidas del equipo australiano y cayeron en su debut.

El equipo de Santiago Gómez Cora había arrancado muy bien con un try tempranero en las manos de Luciano González, pero rápidamente volvieron a estar abajo por la conquista de Josh Turner.

Cuando todo parecía que el primer tiempo llegaba a su fin con los albicelestes arriba en el marcador, Jayden Blake rompió la defensa en tiempo cumplido y apoyó su try.

Ya en el complemento, Australia manejó la pelota más y pudo sacar más ventaja con otra conquista de Blake.

Con el tiempo cumplido, Santino Zangara mostró toda su velocidad y llegó al ingoal. Santiago Vera Feld tuvo en sus pies la conversión que llevaba el encuentro a tiempo extra pero la pelota dio en el poste y se fue afuera decretando la derrota del equipo argentino.

Formación de Los Pumas 7's: 1. Matteo Graziano, 4. Gregorio Pérez Pardo, 3. Santino Zangara, 9 Pedro de Haro, 6. Santiago Álvarez, 11. Luciano González 13. Marcos Moneta.

¿Qué sigue para Los Pumas?

Las acciones del conjunto argentino seguirá cuando enfrenten a Fiji a partir de las 20:07 (hora de Argentina) y ante Francia por 23:34 (hora de Argentina).