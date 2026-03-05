Rugby: Con dos mendocinos Los Pumas arrancan el año con un campamento en Londres
El entrenador, Felipe Contepomi, convocó a 31 jugadores para trabajar aspectos físicos y tácticos de cara a un 2026 cargado de partidos locales e internacionales, con especial protagonismo para los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró.
El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente convocado por el entrenador Felipe Contepomi.
El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, dio inicio a su temporada 2026 con un campamento de tres días enLondres, que reúne a 31 jugadores convocados por el head coach Felipe Contepomi. La concentración, que se extenderá del 9 al 11 de marzo, marca el primer paso del año y tiene como objetivo establecer las bases físicas y tácticas de cara a un calendario internacional exigente.
Entre los convocados se encuentran los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, que intentarán tener nuevamente protagonismo en el conjunto Albiceleste.
Concentración estratégica en Europa
La elección de Londres como sede responde a la logística habitual del equipo, dado que la mayoría de los convocados milita en clubes europeos. Durante la concentración, los jugadores serán evaluados tanto en aspectos físicos como tácticos, y se revisará el desempeño del plantel durante 2025, un año que demandó un nivel de competencia muy intenso.
Si bien la convocatoria incluye a los principales referentes, algunos jugadores no podrán asistir debido a compromisos personales o a la agenda de sus clubes, algo habitual en este tipo de concentraciones fuera de Argentina.
Una mezcla de experiencia y juventud
El campamento de Los Pumas combina jugadores consagrados con jóvenes que buscan consolidarse en la estructura del seleccionado nacional.
Dos mendocinos entre los elegidos
Forwards: Matías Alemanno, Bautista Bernasconi, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger.
Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.
Seis partidos en casa y la gira europea
Los Pumas iniciarán oficialmente la competencia 2026 con seis partidos consecutivos en Argentina. El debut en el Nations Championship será el 4 de julio ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, recibirán a Gales el 11 de julio en el Bicentenario de San Juan y a Inglaterra el 18 de julio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Tras la primera fase, el seleccionado disputará tres test matches: el 8 de agosto frente a Sudáfrica en Vélez Sarsfield, el 23 de agosto ante Australia en Jujuy y el 5 de septiembre nuevamente contra los Wallabies en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
La agenda de noviembre incluye la tradicional gira europea: el 6 visitarán a Irlanda, el 14 a Italia y el 21 enfrentarán a Francia. El cierre del año llegará con el “Fin de semana de finales” del Nations Championship, que se jugará del 27 al 29 de noviembre en Twickenham, Londres, donde se definirán las posiciones finales del torneo.
Preparación y objetivos
Felipe Contepomi y su equipo técnico buscan aprovechar el campamento en Londres para ajustar detalles y comenzar a delinear la identidad de juego del seleccionado. Con un año que se anticipa intenso y competitivo, Los Pumas apuntan a consolidar su rendimiento y a preparar tanto a los referentes como a los jóvenes talentos para los desafíos locales e internacionales que se avecinan.