Rugby: Con dos mendocinos Los Pumas arrancan el año con un campamento en Londres

El entrenador, Felipe Contepomi, convocó a 31 jugadores para trabajar aspectos físicos y tácticos de cara a un 2026 cargado de partidos locales e internacionales, con especial protagonismo para los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, dio inicio a su temporada 2026 con un campamento de tres días en Londres, que reúne a 31 jugadores convocados por el head coach Felipe Contepomi. La concentración, que se extenderá del 9 al 11 de marzo, marca el primer paso del año y tiene como objetivo establecer las bases físicas y tácticas de cara a un calendario internacional exigente.

Entre los convocados se encuentran los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró, que intentarán tener nuevamente protagonismo en el conjunto Albiceleste.

El mendocino Juan Martín González apoya el try argentino en Nueva Zelanda para el triunfazo de Los Pumas. / AP El tercera línea mendocino Juan Martín González concentrará con el grupo de convocados en Londres de cara al 2026. Gentileza. Concentración estratégica en Europa La elección de Londres como sede responde a la logística habitual del equipo, dado que la mayoría de los convocados milita en clubes europeos. Durante la concentración, los jugadores serán evaluados tanto en aspectos físicos como tácticos, y se revisará el desempeño del plantel durante 2025, un año que demandó un nivel de competencia muy intenso.

Si bien la convocatoria incluye a los principales referentes, algunos jugadores no podrán asistir debido a compromisos personales o a la agenda de sus clubes, algo habitual en este tipo de concentraciones fuera de Argentina.

Una mezcla de experiencia y juventud El campamento de Los Pumas combina jugadores consagrados con jóvenes que buscan consolidarse en la estructura del seleccionado nacional.