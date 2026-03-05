5 de marzo de 2026 - 18:10

Golf Club Andino: Buenos Aires se llevó la histórica copa Challenger del Torneo"100 Ladies en Vendimia"

GOLF CLUB ANDINO. María Alejandra López Lapenna logró el mejor gross. También sumaraon medallas: Marta Pereyra, Nora Olsen y Fátima Roldán.

Golf Club Andino: Buenos Aires se &nbsp;llevó la histórica copa Challenger del Torneo100 Ladies en Vendimia.&nbsp;

Golf Club Andino: Buenos Aires se  llevó la histórica copa Challenger del Torneo"100 Ladies en Vendimia". 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con un éxito total, se disputó la segunda edición del torneo “100 Ladies en Vendimia”, competencia que organizan las damas del Golf Club Andino, con la conducción de la capitana de la entidad Verónica Vittori, y de la cual participan jugadoras de varias ciudades de nuestro país.

Leé además

GOLF CLUB ANDINO. Carlos Riveros, quien presentó un resultado gross de 73 golpes.

Golf Club Andino: Riveros y González ganaron el tradicional certamen "Vinoteca Hotel Princess"

Por Redacción Deportes
GOLF CLUB ANDINO. Equipo ganador: Pilar Puldain, Daniel Fuenzalida, Luis Rodríguez y Lucas Murad.

Golf Club Andino: el certamen Daniel Romero ya tiene sus dueños

Por Redacción Deportes
WhatsApp Image 2026-03-03 at 00.29.02
Golf Club Andino: Buenos Aires se &nbsp;llev&oacute; la hist&oacute;rica copa Challenger del Torneo"100 Ladies en Vendimia".&nbsp;

Golf Club Andino: Buenos Aires se llevó la histórica copa Challenger del Torneo"100 Ladies en Vendimia".

En la oportunidad participaron jugadoras de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, San Luis Villa Mercedes, San Juan, y de los clubes mendocinos de Club de Campo, Mendoza Norte, La Vacherie y el organizador, Golf Club Andino, quienes compitieron a lo lardo de 18 hoyos,bajo la modalidad de medal play.

En lo que respecta a la parte deportiva, es dable destacar el excelente nivel de la mayoría de las damas participantes, esto se pudo apreciar por los excelentes scores logrados, teniendo en cuenta que la cancha, si bien lució impecable, contó con un diseño bastante difícil, pero que fue muy bien sorteados por las ganadoras de cada categoría.

Al final de la competencia, la dirigencia del Andino ofreció un ágape a todas las damas, el cual se extendió con momentos de gran camaradería, disfrutando además, de la tradicional entrega de premios.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 00.29.02 (2)

Todos los resultados de la Copa Challengar del Golf Club Andino

Copa Challenger: 1) Buenos Aires, 208; 2) Golf Club Andino, 213; 3) Mendoza Norte, 216.

Mejor gross: María Alejandra López Lapenna, 90.

Primera categoría: 1) Marta Pereira, 71; 2) Bettina Formica, 75.

Segunda categoría: 1) Nora Olsen, 66; 2) Nancy Alonso, 67.

Tercera categoría: 1) Fátima Roldán, 65; 2) Lucía Granata, 71.

Long drive: Gladys Vidal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Golf Club Andino puso primera

Golf Club Andino dio arranque a la temporada 2026 con grandes ganadores

Por Redacción Deportes
Lionel Messi fue recibido por Trump en la Casa Blanca 

Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami campeón en la Casa Blanca

Por Redacción Deportes
En el circuito de Melbourne el piloto de Alpine se paseó junto a papá. 

Un tridente argentino en la F1: Colapinto, Varrone y Colnaghi

Por Redacción Deportes
El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente convocado por el entrenador Felipe Contepomi.

Rugby: Con dos mendocinos Los Pumas arrancan el año con un campamento en Londres

Por Redacción Deportes