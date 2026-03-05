Golf Club Andino: Buenos Aires se  llevó la histórica copa Challenger del Torneo"100 Ladies en Vendimia". 

Con un éxito total, se disputó la segunda edición del torneo “100 Ladies en Vendimia”, competencia que organizan las damas del Golf Club Andino, con la conducción de la capitana de la entidad Verónica Vittori, y de la cual participan jugadoras de varias ciudades de nuestro país.

En la oportunidad, las participantes fueron clasificadas dentro de tres categorías, cuyos tres mejores resultados, de cada delegación, se tomó como puntaje para obtener la Copa Challenger puesta en disputa, la cual quedó en manos del representante de Buenos Aires, con un neto de 208 golpes; el segundo puesto correspondío al equipo anfitrión, es decir Golf Club Andino, con 213 golpes; mientras que el tercer puesto lo ocupó otro equipo local, Mendoza Norte, que totalizó 216 golpes.

En la oportunidad participaron jugadoras de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, San Luis Villa Mercedes, San Juan, y de los clubes mendocinos de Club de Campo, Mendoza Norte, La Vacherie y el organizador, Golf Club Andino, quienes compitieron a lo lardo de 18 hoyos,bajo la modalidad de medal play.

En lo que respecta a la parte deportiva, es dable destacar el excelente nivel de la mayoría de las damas participantes, esto se pudo apreciar por los excelentes scores logrados, teniendo en cuenta que la cancha, si bien lució impecable, contó con un diseño bastante difícil, pero que fue muy bien sorteados por las ganadoras de cada categoría.

Al final de la competencia, la dirigencia del Andino ofreció un ágape a todas las damas, el cual se extendió con momentos de gran camaradería, disfrutando además, de la tradicional entrega de premios.