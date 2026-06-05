Un técnico joven para un gigante herido: Alemania y su apuesta en el Mundial 2026

Desde el título conquistado en 2014, Alemania atraviesa su etapa más irregular en las últimas Copa del Mundo : dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos marcaron un quiebre histórico para una selección acostumbrada a competir hasta las instancias finales. En ese contexto, el Mundial 2026 aparece como una oportunidad de reconstrucción bajo la conducción de Julian Nagelsmann , el director técnico más joven de la competencia.

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El entrenador asumirá el desafío de liderar una generación completamente renovada, en la que apenas Manuel Neuer sobrevive del plantel campeón de 2014 . C on figuras jóvenes como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Leroy Sané, Alemania busca recuperar el prestigio perdido en el escenario más exigente del fútbol.

La carrera de Julian Nagelsmann comenzó lejos del brillo de los estadios llenos, en Baviera, creció en una familia de clase media.

El torneo también expone un recambio natural en el fútbol mundial. Mientras Cristiano Ronaldo ya alcanzó los 41 años y Lionel Messi se acerca a los 39 , Nagelsmann se posiciona como una de las caras jóvenes del liderazgo técnico internacional.

El entrenador alemán incluso podría convertirse en uno de los técnicos más jóvenes en ganar un Mundial, aunque lejos del récord de Alberto Suppici, campeón con Uruguay en 1930 a los 31 años.

De una carrera truncada a un ascenso meteórico

La historia de Nagelsmann en el fútbol no comenzó desde el éxito como jugador. Nacido en 1987 en Baviera, su carrera deportiva se vio interrumpida tempranamente por lesiones de rodilla que lo obligaron a retirarse a los 20 años, sin debut profesional.

image Luego de dejar el Bayern Munich, Nagelsmann fue elegido como nuevo director técnico de la Selección de Alemania. Gentileza

Tras ese golpe, su vida dio un giro inesperado. De la mano de Thomas Tuchel, comenzó su recorrido como ojeador, antes de iniciar su formación como entrenador en el 1860 Múnich y luego en el Hoffenheim, donde su carrera despegó definitivamente

Con apenas 28 años asumió como técnico principal y logró evitar el descenso. Luego llevó al club a clasificaciones históricas a competiciones europeas, consolidando su reputación como uno de los entrenadores más innovadores de Europa.

Leipzig, Bayern y la consolidación en la élite

Su paso por el RB Leipzig lo llevó a semifinales de Champions League y lo instaló definitivamente en la élite del fútbol europeo. En 2021, el Bayern Múnich pagó una cifra récord para contratarlo.

En su primera temporada ganó la Bundesliga, aunque su ciclo terminó abruptamente en 2023 tras una serie de resultados irregulares y tensiones internas. Aun así, su perfil seguía siendo el de uno de los técnicos más prometedores del continente.

La reconstrucción de Alemania y el proyecto 2026

Nagelsmann asumió la selección alemana en septiembre de 2023, tras la salida de Hansi Flick, en un contexto de inestabilidad deportiva. Desde entonces, apostó por una base joven y flexible, con un enfoque centrado en la intensidad, la versatilidad y la gestión del grupo.

La Eurocopa 2024 fue su primera gran prueba: Alemania llegó a cuartos de final y cayó en tiempo extra ante España, posterior campeona del torneo. El rendimiento fue suficiente para que la federación extendiera su contrato hasta 2028.

image Nagelsmann prioriza como filosofía la gestión emocional y social sobre la táctica, apostando al grupo sobre lo individual. Gentileza.

Fútbol, táctica y gestión emocional

La filosofía de Nagelsmann se apoya en una idea central: el rendimiento no depende solo de la táctica. Para el entrenador, la gestión emocional del grupo representa la mayor parte del trabajo.

El técnico sostiene que cada jugador requiere un enfoque particular y que la cohesión interna es clave para sostener proyectos de alto nivel. En ese sentido, planea un equipo base reducido, con 14 o 15 futbolistas con mayor carga de minutos en el Mundial 2026.

Tuchel, Guardiola y Klopp como influencias de un método

Entre sus principales influencias aparece Thomas Tuchel, a quien considera su mayor formador en el fútbol profesional. De él adoptó una metodología de entrenamiento basada en situaciones reales de juego, alejadas de estructuras tradicionales.

También reconoce la influencia de Pep Guardiola, especialmente en la idea de un fútbol integral en todas las fases del juego, y de Jürgen Klopp, a quien estudió por su evolución del juego directo hacia modelos más controlados.

Más allá de las comparaciones, Nagelsmann suele marcar distancia con las grandes figuras del banquillo europeo, aunque su estilo combina elementos de varios de los entrenadores más influyentes de la última década.

Un proyecto que trasciende el Mundial 2026

El ciclo actual de Nagelsmann no se limita al próximo Mundial. Con contrato hasta 2028, la federación alemana apuesta a una reconstrucción sostenida que devuelva al equipo a la élite internacional.

El propio entrenador ha dejado entrever que no planea una carrera prolongada hasta la vejez, lo que refuerza la idea de un proyecto intenso, de impacto inmediato y con horizonte definido en la próxima gran competencia internacional.