5 de junio de 2026 - 17:43

Mundial 2026: La lista completa de los 48 futbolistas que usarán la camiseta número 10

De Lionel Messi a Kylian Mbappé, y desde potencias históricas como Argentina hasta el debut absoluto de Uzbekistán: un repaso imperdible por los nombres, las figuras y las sorpresas que lucirán el dorsal más emblemático del Mundial 2026.

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Kendry Páez portará el número 10 de Ecuador en el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Muchos conocidos, otros por conocer. El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones y cada una tendrá un futbolista identificado con la camiseta número 10, habitualmente asociada con el peso ofensivo, el talento, la creatividad y la capacidad de conducción dentro del equipo. Entre figuras consolidadas, jóvenes talentos y referentes locales, varios de los nombres más importantes del torneo portarán este número durante la competencia.

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Kylian Mbappé - Francia

La figura del Real Madrid encabeza cualquier lista de jugadores a seguir durante el Mundial. El delantero francés ya sabe lo que es levantar la Copa del Mundo y disputar dos finales consecutivas, e irá por el récord de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Dicho estandarte pertenece a Miroslav Klose (16) y "Kiki" ya ostenta 13 con tan solo 27 años.

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Jamal Musiala - Alemania

El volante ofensivo del Bayern se consolidó como la principal esperanza de la nueva generación alemana. Destaca por su creatividad, desequilibrio y capacidad para romper líneas rivales. Con apenas 23 años, será una de las piezas más importantes en el sueño de Alemania de volver a pelear por el título después de los golpes en Rusia y Qatar.

Dani Olmo - España

El hombre del Barcelona aparece como uno de los jugadores llamados a marcar diferencias en España. Su inteligencia para ocupar espacios, sumada a su calidad técnica, lo convierten en un futbolista determinante en ataque. La Roja confiará en su talento para intentar llegar a las instancias decisivas del Mundial.

Bernardo Silva - Portugal

Afrontará una nueva Copa del Mundo como uno de los referentes de Portugal tras años de protagonismo en la élite europea. Llega con la experiencia necesaria para asumir el liderazgo del equipo, junto con Cristiano. Su visión de juego y precisión con la pelota serán fundamentales para las aspiraciones lusas.

Jude Bellinghan - Inglaterra

Otra figura del Real Madrid que buscará consolidar su peso dentro de la selección inglesa en el escenario más importante. El mediocampista ya dejó buenas sensaciones en Qatar 2022, donde anotó un gol. Su velocidad y capacidad para resolver partidos pueden convertirlo en una de las cartas fuertes de Inglaterra.

Neymar Jr. - Brasil

Aún lesionado y sin certezas de cuánta participación podría tener, Neymar sigue siendo el jugador a temer de Brasil. Apunta a disputar lo que sería su última Copa del Mundo con la camiseta amarilla bajo el mando de Ancelotti con el gran objetivo de conquistar el único título que todavía falta en su exitoso recorrido.

Neymar Junior
Neymar quiere volver a Brasil

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Alexis Vega - México

Llega al Mundial como una de las principales referencias ofensivas de México. El futbolista del Toluca atraviesa un gran presente y asumirá la responsabilidad de liderar al seleccionado local. Tras la decepción de Qatar 2022, buscará guiar al Tri hacia una actuación memorable frente a su gente.

Christian Pulisic - Estados Unidos

Christian Pulisic será el encargado de comandar las ilusiones de Estados Unidos en casa. El atacante del Milan atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se consolidó como líder dentro y fuera de la cancha. Su explosión, habilidad y experiencia serán claves para competir ante las principales potencias.

Jonathan David - Canadá

El delantero de la Juventus llega respaldado por sus destacadas estadísticas goleadoras y por un crecimiento constante en el fútbol europeo. En condición de anfitrión, el conjunto canadiense depositará gran parte de sus esperanzas en su capacidad para definir partidos.

Los 48 jugadores que usarán la camiseta número 10 en el Mundial

Grupo A

  • Jaesung Lee - Corea del Sur
  • Alexis Vega - México
  • Patrik Schick - República Checa
  • Relebohile Mofokeng - Sudáfrica

Grupo B

  • Jonathan David - Canadá
  • Ermedin Demirovic - Bosnia y Herzegovina
  • Hassan Alhaydos - Qatar
  • Granit Xhaka - Suiza

Grupo C

  • Neymar Jr. - Brasil
  • Che Adams - Escocia
  • Jean-Ricner Bellegarde - Haití
  • Brahim Díaz - Marruecos

Grupo D

  • Christian Pulisic - Estados Unidos
  • Ajdin Hrustic - Australia
  • Miguel Almirón - Paraguay
  • Hakan Calhanoglu - Turquía

Grupo E

  • Jamal Musiala - Alemania
  • Simon Adingra - Costa de Marfil
  • Leandro Bacuna - Curazao
  • Kendry Páez - Ecuador

Grupo F

  • Memphis Depay - Países Bajos
  • Ritsu Doan - Japón
  • Benjamin Nygren - Suecia
  • Hannibal Mejbri - Túnez

Grupo G

  • Leandro Trossard - Bélgica
  • Mohamed Salah - Egipto
  • Mehdi Ghayedi - Irán
  • Sarpreet Singh - Nueva Zelanda

Grupo H

  • Dani Olmo - España
  • Giorgian De Arrascaeta - Uruguay
  • Salem Aldawsari - Arabia Saudita
  • Jamiro Monteiro - Cabo Verde

Grupo I

  • Kylian Mbappé - Francia
  • Ali Mohanad - Iraq
  • Martin Odegaard - Noruega
  • Sadio Mané - Senegal

Grupo J

  • Lionel Messi - Argentina
  • Farès Chaïbi - Argelia
  • Florian Grilltsch - Austria
  • Mousa Altamari - Jordania

Grupo K

  • Bernardo Silva - Portugal
  • James Rodríguez - Colombia
  • Theo Bongonda - RD Congo
  • Jaloliddin Masharipov - Uzbekistán

Grupo L

  • Luka Modric - Croacia
  • Jude Bellingham - Inglaterra
  • Brandon Thomas-Asante - Ghana
  • Ismael Díaz - Panamá

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