El dilema de Scaloni para el Mundial 2026: ¿Quiénes llegan con más y menos rodaje a la Selección Argentina?

Faltan solo 11 días para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia. En esta cuenta regresiva, el entrenador Lionel Scaloni se enfrenta a un desafío clave: evaluar el estado físico de sus dirigidos, definir el equipo titular y descartar posibles bajas por lesión de último momento.

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El panorama del plantel campeón del mundo es dispar. Mientras algunas figuras clave llegan con un desgaste al límite por la alta competencia, otras piezas fundamentales arrastran una preocupante falta de minutos debido a lesiones o suplencias en Europa.

La Selección Argentina ya se instaló en Estados Unidos de cara al próximo Mundial 2026. Jugará dos amistosos previos.

En la cima de los futbolistas con mayor continuidad aparece Enzo Fernández . El volante del Chelsea, de 25 años, llega a la Copa del Mundo en el pico de su carrera y consolidado como una de las máximas figuras de la Premier League.

Por nivel y despliegue físico, Enzo se perfila como la pieza central e inamovible en el mediocampo que planea Scaloni para el debut.

Selección Argentina Lo Celso uno de los jugadores claves de Lionel Scaloni. Gentileza

La otra cara de la moneda: Los jugadores con menos minutos

En contrapartida, la falta de ritmo futbolístico enciende las alarmas en el cuerpo técnico. Dejando de lado al arquero suplente Juan Musso (Atlético de Madrid), tres nombres importantes llegan con poco rodaje:

1. Lisandro Martínez (Manchester United)

El defensor central es una debilidad para el DT, pero su temporada estuvo marcada por la inactividad. Una ruptura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda lo marginó del inicio del año. Llega con apenas 19 partidos y 1.310 minutos jugados.

2. Giovani Lo Celso (Real Betis)

El rosarino de 30 años busca su revancha tras perderse el Mundial de Qatar. Sin embargo, arrastra complicaciones: estuvo de baja durante febrero y marzo por problemas musculares. Cierra la temporada europea con 32 partidos y 1.777 minutos. A pesar de esto, Scaloni mantiene plena confianza en su juego.

3. Thiago Almada (Atlético de Madrid)

El ex-Vélez no logró asentarse como titular bajo la dirección de Diego Simeone en el "Colchonero". Aunque sumó 40 partidos, la gran mayoría fueron ingresando desde el banco de suplentes, acumulando 1.704 minutos. Su buen rendimiento histórico en la Selección Argentina es su principal carta para pelear un puesto.