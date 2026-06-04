Mundial 2026: la huella argentina se extiende por varias selecciones

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol . Será la primera edición con 48 selecciones participantes y también la primera organizada en conjunto por tres países: E stados Unidos, México y Canadá. En ese escenario inédito, la influencia argentina volverá a decir presente, aunque no únicamente a través del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Además de la Albiceleste, varios futbolistas y entrenadores nacidos en Argentina formarán parte del certamen defendiendo los colores de otras naciones. En total, serán once representantes albicelestes repartidos entre distintos seleccionados: seis jugadores y cinco directores técnicos.

Tras el llamado de Marcelo Bielsa, el arquero Fernando Muslera estará presente en su quinto Mundial con la selección de Uruguay.

Uno de los casos más destacados es el de Paraguay. La selección guaraní tendrá al frente a Gustavo Alfaro y contará en su plantel con Andrés Cubas, Juan José Cáceres y Alejandro Romero Gamarra, todos nacidos en territorio argentino. La Albirroja buscará avanzar en una zona compartida con Estados Unidos, Australia y Turquía.

Precisamente el combinado estadounidense estará bajo la conducción de Mauricio Pochettino. El entrenador santafesino afrontará su primera experiencia mundialista desde el banco de suplentes, luego de haber participado como futbolista en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 con la selección argentina.

image El rosarino Sebastián Beccacece, quien fue asistente de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, es técnico de Ecuador. Gentileza

México también tendrá protagonismo albiceleste

México, uno de los anfitriones del torneo, también tendrá un apellido argentino entre sus principales figuras. Santiago Giménez, nacido en Buenos Aires pero criado desde pequeño en suelo mexicano, será una de las cartas ofensivas del Tri. El delantero, actualmente en el fútbol europeo, eligió representar al país donde desarrolló gran parte de su vida y siguió un camino similar al de su padre, Christian "Chaco" Giménez, quien también vistió la camiseta mexicana tras naturalizarse.

Presencia argentina en Sudamérica

La presencia argentina se extenderá a otros seleccionados sudamericanos. Ecuador será dirigido por Sebastián Beccacece y tendrá como arquero a Hernán Galíndez, nacido en Rosario. Uruguay, en tanto, volverá a confiar en la experiencia de Marcelo Bielsa. El entrenador rosarino conducirá a la Celeste en su tercera Copa del Mundo y contará entre sus referentes con Fernando Muslera, arquero nacido en Buenos Aires que acumula una extensa trayectoria con el seleccionado uruguayo.

image Nicolás Paz es un caso inverso: aunque nació en España, eligió representar a la Selección argentina, siguiendo el camino de su padre, el ex mundialista Pablo Paz. Gentileza.

Por su parte, Colombia llegará al torneo con Néstor Lorenzo como conductor. El ex defensor, integrante del plantel argentino que disputó el Mundial de Italia 1990, consolidó un exitoso proceso al frente del combinado cafetero y buscará dar otro paso importante en Norteamérica.

El caso inverso: un español que eligió Argentina

Mientras tanto, también se dará un caso inverso. Nicolás Paz, nacido en España e hijo del ex mundialista Pablo Paz, eligió representar a Argentina y forma parte del recambio generacional que impulsa Scaloni.

Una historia que se repite en los Mundiales

La participación de futbolistas argentinos en otras selecciones no es una novedad. A lo largo de las distintas Copas del Mundo, numerosos jugadores nacidos en el país defendieron otras camisetas, algunos incluso alcanzando la gloria máxima.

Campeones del mundo con otras banderas

Entre los antecedentes más recordados aparecen Raimundo Orsi, Luis Monti, Enrique Guaita y Atilio Demaría, figuras de la Italia campeona en 1934. Décadas más tarde, Mauro Camoranesi repetiría la historia al consagrarse con la Azzurra en Alemania 2006.

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Una tradición que sigue vigente

También sobresalen nombres como Juan Antonio Pizzi con España, David Trezeguet con Francia, Fernando Muslera con Uruguay y Rogelio Funes Mori con México, entre muchos otros que construyeron carreras internacionales lejos de la camiseta albiceleste.

Selección Argentina

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, esa tradición volverá a renovarse. La Selección argentina intentará defender el título conquistado en Qatar, pero la influencia del fútbol argentino irá mucho más allá de sus propios colores: estará presente en los bancos de suplentes, en los vestuarios y en el campo de juego de distintas selecciones alrededor del mundo.