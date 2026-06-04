Sufre el hincha de Independiente Rivadavia: Boca inició gestiones para repatriar a Sebastián Villa

El delantero de 30 años tiene ganas de volver a Boca y Riquelme se contactó con la dirigencia de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa quiere volver a Boca Juniors. La figura de Independiente Rivadavia tiene las horas contadas en Mendoza.

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo de alto impacto. Boca Juniors está interesado en volver a contar con Sebastián Villa y ya inició conversaciones formales con la dirigencia de Independiente Rivadavia. Con el delantero colombiano de 30 años mostrando un gran nivel en la Liga Profesional, la clave de la negociación pasará por la cifra que pretenda el conjunto mendocino por el pase del jugador, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre.

Sebastián Villa sigue interesando en Boca, por su gran nivel en la Lepra Sebastián Villa sigue interesando en Boca, por su gran nivel en la Lepra Ramiro Gómez / Los Andes

De las demandas en FIFA al llamado de Riquelme Lo más sorpresivo del caso es que las gestiones fueron iniciadas por el propio Juan Román Riquelme, dejando de lado el conflictivo cierre del ciclo anterior del colombiano a fines de 2023. Cabe recordar cómo se dio aquella traumática salida:

El conflicto: Tras ser separado del plantel profesional debido a una condena en su contra por violencia de género, Villa se consideró en libertad de acción (le quedaba un año de contrato) y emigró al Beroe Stara Zagora de Bulgaria.

La disputa legal: Boca elevó un reclamo ante la FIFA exigiendo un resarcimiento, pero el ente regulador falló en contra del Xeneize al determinar que el caso correspondía a la justicia laboral argentina. El deseo del jugador y el dilema de la Lepra mendocina El renacer futbolístico de Villa en Mendoza no pasó desapercibido. En las últimas semanas se especuló con sondeos desde Europa e incluso con un presunto interés de River Plate (el propio atacante elogió públicamente a Marcelo Gallardo). Si bien el colombiano se mostró abierto a escuchar ofertas, la opción de ponerse otra vez la camiseta azul y oro es de su agrado.

Aunque la cláusula de rescisión del delantero está fijada en seis millones de dólares, la intención de Boca es sentarse a negociar un monto menor para destrabar su salida inmediata.