31 de mayo de 2026 - 12:42

Se conoció por qué Sebastián Villa quedó fuera de la lista de Colombia para el Mundial 2026: "Me equivoqué..."

Néstor Lorenzo admitió que el debate por los antecedentes judiciales del atacante dividió a la opinión pública y forzó su salida de los 26 jugadores.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección de Colombia.

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El delantero había logrado integrar la prelista de 55 convocados gracias a su gran presente futbolístico en el fútbol argentino. Sin embargo, su nombre despertó un rechazo inmediato en sectores políticos y sociales de Colombia, lo que finalmente obligó al cuerpo técnico a excluirlo de los 26 nombres que viajarán a la cita mundialista.

SELECCIÓN DE COLOMBIA
Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivdaavia, no estará en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia por decisión de su DT Néstor Lorenzo.

Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivdaavia, no estará en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia por decisión de su DT Néstor Lorenzo.

Debate social y los antecedentes judiciales de Sebastián Villa

En una entrevista reciente, Lorenzo confesó que se sintió afectado por las críticas y el trato hacia el futbolista. El DT señaló que el tema fue duro por los comentarios escuchados y las acciones tomadas por diversos sectores. Según sus palabras, considera que el jugador no merecía el trato recibido y reconoció abiertamente: "Me equivoqué en exponerlo".

Esta autocrítica surge tras observar cómo la posible citación de Villa dividió incluso la opinión dentro de los hogares colombianos: “Vi que los hogares pensaban distinto: el hombre y la mujer pensaban distinto, y me parece que nunca se van a poner de acuerdo, pero siempre hubo buena voluntad”, confesó Lorenzo en diálogo con Caracol.

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N&eacute;stor Lorenzo, DT de Colombia.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

La lista definitiva de Colombia para el torneo ya está confirmada sin el extremo. Entre los convocados destacan nombres como Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes liderarán el ataque en el que Villa no tendrá lugar. La decisión final priorizó la estabilidad del entorno de la selección por sobre el nivel individual del jugador en Independiente Rivadavia.

Finalmente, el entrenador reafirmó que la exclusión no borra el buen presente del futbolista en Mendoza, pero admitió que el peso de los antecedentes judiciales y el debate público fueron factores determinantes. La situación de Villa marca un precedente en el manejo de figuras con causas abiertas en la previa de una competencia internacional.

Sebastián Villa
La convocatoria del delantero de la Lepra sorprendió, pero el entrenador Néstor Lorenzo apuesta por la jerarquía del futbolista del Parque.

La convocatoria del delantero de la Lepra sorprendió, pero el entrenador Néstor Lorenzo apuesta por la jerarquía del futbolista del Parque.

Los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros:

  • Camilo Vargas (Atlas-MEX)
  • David Ospina (Atlético Nacional, COL)
  • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Defensores:

  • Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)
  • Santiago Arias (Independiente)
  • Yerry Mina (Cagliari, ITA)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR)
  • Jhon Lucumí (Bologna, ITA)
  • Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)
  • Yohan Mojica (Mallorca, ESP)
  • Déiver Machado (Nantes, FRA)

Mediocampistas:

  • Richard Ríos (Benfica, POR)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)
  • Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP)
  • Kevin Castaño (River Plate)
  • Jhon Arias (Palmeiras, BRA)
  • James Rodríguez (Minnesota United, EEUU)
  • Juan Fernando Quintero (River Plate)
  • Jorge Carrascal (Flamengo, BRA)
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA)

Delanteros:

  • Luis Díaz (Bayern Munich, ALE)
  • Luis Suárez (Sporting CP, POR)
  • Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA)
  • Jaminton Campaz (Rosario Central)
  • Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS)
  • Juan Camilo Hernández (Real Betis, ESP)

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