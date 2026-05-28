Villa lo definió sobre el final e Independiente Rivadavia hizo historia en Bolivia

Independiente Rivadavia sigue escribiendo páginas históricas en la Copa Libertadores . La Lepra cerró la fase de grupos con un triunfazo por 3 a 1 frente a Bolívar en Bolivia y terminó invicta como líder absoluta del Grupo C, consolidándose como una de las grandes revelaciones del torneo continental.

El equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a mostrar personalidad, jerarquía y carácter en un escenario siempre complejo como es Bolivia. Y lo hizo, además, sin contar desde el inicio con dos de sus principales figuras: Sebastián Villa, que comenzó en el banco e ingresó en el complemento (hizo un golazo), y el goleador paraguayo Alex Arce , ausente por su convocatoria a la Selección de Paraguay para disputar el Mundial 2026.

La Lepra mostró su mejor versión en el primer tiempo, manejando la pelota, presionando alto y generando las situaciones más claras. Cuando parecía que el empate se mantenía hasta el descanso, apareció Bucca en tiempo adicional para abrir el marcador y darle justicia al desarrollo del encuentro.

¡LA LEPRA QUIERE TERMINAR ENTRE LOS MEJORES DE LA FASE DE GRUPOS! Independiente Rivadavia se fue de contra y Bucca definió cruzado ante la salida de Lampe para el 1-0 vs. Bolívar. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mdys4816sQ

En el complemento, el conjunto mendocino sintió el desgaste físico, la altura y el empuje del equipo boliviano. Bolívar creció en el partido y logró la igualdad a los 9 minutos a través de Martín Cauteruccio.

image Bolívar vs Independiente Rivadavia @CSIRoficial

Sebastián Villa cambió el partido en el final

Sin embargo, este Independiente Rivadavia volvió a demostrar por qué terminó en lo más alto del grupo. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Sebastián Villa para cambiar la historia. A los 46 minutos, el colombiano encabezó un contragolpe letal y definió para poner el 2 a 1. Ya en tiempo de descuento, otra corrida espectacular de Villa terminó con la definición de Diego Crego para sellar el 3 a 1 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2059815244243796456&partner=&hide_thread=false ¡EMPATA PARA SOÑAR! Robson Matheus le pegó desde afuera del área y, tras un rebote en Cauteruccio, Bolívar se pone 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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Con este resultado, el conjunto mendocino cerró una fase de grupos histórica: invicto, líder y clasificado a octavos de final. A lo largo del certamen, la Lepra construyó su campaña apoyada en un funcionamiento equilibrado, intensidad en el mediocampo y contundencia en los momentos decisivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059824239255990732&partner=&hide_thread=false ¡VILLA LE DA EL TRIUNFO A LA LEPRA! El colombiano enganchó y la puso contra un palo para el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. Bolívar.



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La única mala noticia de la noche fue la amonestación de José Florentín. El mediocampista paraguayo, único jugador que disputó todos los partidos de la fase de grupos, llegó al límite de tarjetas y no podrá estar en el primer encuentro de octavos de final, una baja sensible para Alfredo Berti de cara al inicio de la etapa eliminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2059825241392574863&partner=&hide_thread=false ¡LO LIQUIDÓ LA LEPRA! Lampe no pudo sacarla tras el remate de Crego e Independiente Rivadavia se pone 3-1 ante Bolívar.



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Independiente Rivadavia atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia y ahora espera rival con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Un semestre histórico para Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Alfredo Berti disputó 24 partidos en 2026: 17 en la Liga Argentina, 1 en Copa Argentina y 6 en Copa Libertadores: Ganó 16 partidos, perdió 3, empató 5. Sumó en total 47 goles y le hicieron 23.

Bolívar vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores: minuto a minuto