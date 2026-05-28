28 de mayo de 2026 - 00:08

Villa lo definió sobre el final e Independiente Rivadavia hizo historia en Bolivia

La Lepra venció 3 a 1 a Bolívar y cerró una fase de grupo histórica sin derrotas y avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores como puntero absoluto de su zona.

Los dirigidos por Alfredo Berti en Santa Cruz de la Sierra sumaron un triunfazo y quedaron como uno de los mejores primeros de la Copa Libertadores.&nbsp; &nbsp;

Los dirigidos por Alfredo Berti en Santa Cruz de la Sierra sumaron un triunfazo y quedaron como uno de los mejores primeros de la Copa Libertadores. 

 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a mostrar personalidad, jerarquía y carácter en un escenario siempre complejo como es Bolivia. Y lo hizo, además, sin contar desde el inicio con dos de sus principales figuras: Sebastián Villa, que comenzó en el banco e ingresó en el complemento (hizo un golazo), y el goleador paraguayo Alex Arce, ausente por su convocatoria a la Selección de Paraguay para disputar el Mundial 2026.

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Leonel Bucca autor del primer gol de la Lepra en Bolivia.

Leonel Bucca autor del primer gol de la Lepra en Bolivia.

Berti volvió a demostrar la personalidad de su equipo

La Lepra mostró su mejor versión en el primer tiempo, manejando la pelota, presionando alto y generando las situaciones más claras. Cuando parecía que el empate se mantenía hasta el descanso, apareció Bucca en tiempo adicional para abrir el marcador y darle justicia al desarrollo del encuentro.

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En el complemento, el conjunto mendocino sintió el desgaste físico, la altura y el empuje del equipo boliviano. Bolívar creció en el partido y logró la igualdad a los 9 minutos a través de Martín Cauteruccio.

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Bolívar vs Independiente Rivadavia

Bolívar vs Independiente Rivadavia

Sebastián Villa cambió el partido en el final

Sin embargo, este Independiente Rivadavia volvió a demostrar por qué terminó en lo más alto del grupo. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Sebastián Villa para cambiar la historia. A los 46 minutos, el colombiano encabezó un contragolpe letal y definió para poner el 2 a 1. Ya en tiempo de descuento, otra corrida espectacular de Villa terminó con la definición de Diego Crego para sellar el 3 a 1 definitivo.

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Con este resultado, el conjunto mendocino cerró una fase de grupos histórica: invicto, líder y clasificado a octavos de final. A lo largo del certamen, la Lepra construyó su campaña apoyada en un funcionamiento equilibrado, intensidad en el mediocampo y contundencia en los momentos decisivos.

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La única mala noticia de la noche fue la amonestación de José Florentín. El mediocampista paraguayo, único jugador que disputó todos los partidos de la fase de grupos, llegó al límite de tarjetas y no podrá estar en el primer encuentro de octavos de final, una baja sensible para Alfredo Berti de cara al inicio de la etapa eliminatoria.

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Independiente Rivadavia atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia y ahora espera rival con la ilusión intacta de seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Un semestre histórico para Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Alfredo Berti disputó 24 partidos en 2026: 17 en la Liga Argentina, 1 en Copa Argentina y 6 en Copa Libertadores: Ganó 16 partidos, perdió 3, empató 5. Sumó en total 47 goles y le hicieron 23.

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