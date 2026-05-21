21 de mayo de 2026 - 19:17

Independiente Rivadavia recibió una gran noticia de cara al choque ante Bolívar

Conmebol tuvo en cuenta la grave situación institucional que atraviesa Bolivia y tomó una decisión respecto del juego entre Independiente Rivadavia y Bolívar.

A Independiente Rivadavia la Copa Libertadores le sonríe: no deberá ir a la altura de La Paz, en Bolivia.&nbsp;

A Independiente Rivadavia la Copa Libertadores le sonríe: no deberá ir a la altura de La Paz, en Bolivia. 

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Conmebol confirmó un cambio importante para Independiente Rivadavia de cara al cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro frente a Bolívar, previsto para el próximo 27 de mayo, finalmente no se jugará en La Paz y tendrá como nueva sede el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra

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Mirá la buena noticia que recibió La Lepra en la previa de su partido

Debido a la delicada situación sociopolítica que atraviesa Bolivia, el ente rector del fútbol sudamericano tomó la decisión. Así, la Lepra mendocina evitará la siempre exigente altura boliviana.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó el cambio de estadio para el partido entre Bolívar (BOL) vs. Independiente Rivadavia (ARG) por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026”, señaló el organismo sudamericano mediante un comunicado oficial.

Independiente Rivadavia vs Unión de Santa Fe
En la previa del choque ante La Guaira, llegó una noticia que cayó muy bien en el plantel leproso.

En la previa del choque ante La Guaira, llegó una noticia que cayó muy bien en el plantel leproso.

Lepra de la fortuna

En un primer momento se analizó la posibilidad de trasladar el partido fuera de Bolivia, incluso con Paraguay como alternativa, tal como ocurrió en otros compromisos internacionales recientes. Sin embargo, finalmente se decidió mantener el encuentro en territorio boliviano, aunque lejos de La Paz y del complejo contexto que atraviesa la capital.

La modificación representa una noticia favorable para el conjunto azul del Parque. Originalmente, el equipo de Alfredo Berti debía visitar el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.650 metros sobre el nivel del mar, una condición que históricamente complica a los equipos argentinos por el desgaste físico. Con el cambio de sede, el partido se jugará en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad situada apenas a 420 metros de altitud, lo que elimina el desafío de la altura.

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