Mirá la buena noticia que recibió La Lepra en la previa de su partido

El triunfo de Fluminense ante el Bolívar permite a la Lepra mendocina quedar al tope de las posiciones de su emparejamiento en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia sin jugar es el puntero del Grupo C, luego que Fluminense venciera al Bolívar.

En la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia es el puntero absoluto de la Zona "C", tras la victoria de Fluminense ante Bolívar, por 2 a 1.

Con este marcador, la tabla de posiciones dejó a la Lepra consolidada en el primer lugar con 10 puntos en cuatro partidos. Detrás se ubican Bolívar y Fluminense que están igualados con 5 puntos, pero los dos clubes tienen cinco juegos disputados. En el fondo de la tabla está La Guaira, que tiene 3 unidades en 4 lances.

Finalizar como líder de grupo le otorga a los Azules de Mendoza una ventaja extraordinaria de cara a los octavos de final: porque podrán disputar el partido de vuelta en su cancha. Los dos encuentros de aquella etapa se jugarán entre el 11 y 20 de agosto.