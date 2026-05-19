Franco Colapinto se envalentona en la previa del GP de Canadá: "Es un circuito muy divertido"

El piloto de Alpine palpitó el fin de semana de actividad en Norteamérica, donde participará del Gran Premio de la Fórmula 1.

Después de una actuación histórica en la Fórmula 1, Franco Colapinto se prepara para dar batalla a bordo de su Alpine. Será en el Gran Premio de Canadá de este fin de semana, donde correrá con el objetivo de repetir la buena faena.

El circuito Gilles-Villeneuve es el próximo desafío del piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial. Con el envión anímico del séptimo puesto en Miami y la experiencia recogida en el pasado en dicha pista, el de Pilar sueña con otra actuación para el cuadrito.

Franco Colapinto mantiene expectativas altas para Canadá: DLA - 2026-05-03T175625.872 Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Así lo expresó el propio Colapinto en declaraciones al sitio oficial del equipo Alpine. Allí, dejó en claro que correr en Canadá le produce alegría e ilusión. “Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con Sprint. Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y conseguí mi mejor resultado en la Fórmula 1”.

Respecto a la pista, Franco aseguró que tiene una ventaja al conocerla por haber corrido en el pasado, a diferencia de las ciudades que visitó hasta el momento en 2026. “Es un circuito muy divertido, finalmente una pista en la que ya competí antes, con rectas largas de alta velocidad y también curvas y chicanas cerradas donde se puede llegar muy cerca de los muros. ¡Eso le da mucha adrenalina!”, contó.