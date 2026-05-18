Franco Colapinto vuelve a las pistas: Días, horarios, TV y todo la información del GP de Canadá

Tres semanas después de su gran actuación en Miami, con el 7° puesto con su Alpine, Franco Colpainto se prepara para una nueva cita de la Fórmula 1.

El paso de Colapinto por Canadá en 2025, en su primera experiencia en el circuito y con un Alpine muy diferente al de esta temporada, terminó con un 13º puesto.

El circo máximo del automovilismo mundial volverá a hacer rugir sus motores este próximo fin de semana en el marco de la quinta fecha del campeonato 2026 a celebrarse en el Circuito Internacional “Gilles Villeneuve”.

Actualmente, Alpine acumula 23 puntos y se mantiene en la pelea de mitad de tabla dentro del campeonato de constructores gracias a la buena performance de Franco Colapinto en Miami. La actividad en Montreal comenzará el viernes 22 de mayo con la única práctica libre del cronograma, ya que nuevamente tendremos sprint -tercera del año tras las disputadas en Shanghai y Miami- y se desarrollará la clasificación para dicha competencia.

image En la temporada 2025, Franco Colapinto terminó con un 13º puesto. Gentileza.

El paso de Colapinto por Canadá en 2025, en su primera experiencia en el circuito y con un Alpine muy diferente al de esta temporada, terminó con un 13er. puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 15°.

El Circuito Gilles Villeneuve es uno de los escenarios más tradicionales y veloces del calendario de la Fórmula 1. Está ubicado en la isla artificial Île Notre-Dame, sobre el río San Lorenzo, dentro del Parque Jean-Drapeau de Montreal, y fue inaugurado en 1978. Un circuito reconocido por sus largas rectas, frenajes exigentes y sectores de alta velocidad, características que suelen ofrecer carreras con múltiples sobrepasos, estrategias cambiantes y que suele no perdonar errores. Fórmula 1: El cronograma del Gran Premio Canadá Viernes 22 de mayo * Práctica libre: 13.30 * Clasificación sprint: 17.30 Sábado 23 de mayo * Carrera sprint: 13 * Clasificación carrera: 17 Domingo 24 de mayo * Carrera principal: 17 Transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ y televisación de Fox Sports.