Franco Colapinto vuelve a las pistas: Días, horarios, TV y todo la información del GP de Canadá

El circo máximo del automovilismo mundial volverá a hacer rugir sus motores este próximo fin de semana en el marco de la quinta fecha del campeonato 2026 a celebrarse en el Circuito Internacional “Gilles Villeneuve”.
Tres semanas después de su gran actuación en Miami, con el 7° puesto con su Alpine, Franco Colpainto se prepara para una nueva cita de la Fórmula 1.
El circo máximo del automovilismo mundial volverá a hacer rugir sus motores este próximo fin de semana en el marco de la quinta fecha del campeonato 2026 a celebrarse en el Circuito Internacional “Gilles Villeneuve”.
Actualmente, Alpine acumula 23 puntos y se mantiene en la pelea de mitad de tabla dentro del campeonato de constructores gracias a la buena performance de Franco Colapinto en Miami. La actividad en Montreal comenzará el viernes 22 de mayo con la única práctica libre del cronograma, ya que nuevamente tendremos sprint -tercera del año tras las disputadas en Shanghai y Miami- y se desarrollará la clasificación para dicha competencia.
El paso de Colapinto por Canadá en 2025, en su primera experiencia en el circuito y con un Alpine muy diferente al de esta temporada, terminó con un 13er. puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 15°.
El Circuito Gilles Villeneuve es uno de los escenarios más tradicionales y veloces del calendario de la Fórmula 1. Está ubicado en la isla artificial Île Notre-Dame, sobre el río San Lorenzo, dentro del Parque Jean-Drapeau de Montreal, y fue inaugurado en 1978. Un circuito reconocido por sus largas rectas, frenajes exigentes y sectores de alta velocidad, características que suelen ofrecer carreras con múltiples sobrepasos, estrategias cambiantes y que suele no perdonar errores.
Viernes 22 de mayo
* Práctica libre: 13.30
* Clasificación sprint: 17.30
Sábado 23 de mayo
* Carrera sprint: 13
* Clasificación carrera: 17
Domingo 24 de mayo
* Carrera principal: 17
Transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ y televisación de Fox Sports.