En windsurf, Fernando Consorte tuvo una buena cosecha en Europa

Fernando Consorte no para con su destacada carrera en windsurf , porque sigue navegando por diferentes espejos de agua del mundo. Está vez, el hombre de Luján de Cuyo estará en Mendoza por algún tiempo y el próximo 15 de junio partirá raudo a entrenar a Brasil.

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En el ínterin, si el clima aporta, Consorte practicará en las aguas del Dique Potrerillos y aprovechará de ver un poco de rugby, porque el especialista náutico es también hincha de Banco de Mendoza..

Fernando Consorte una marca registrada en el windsurf de Mendoza y la Argentina

-¿De dónde vienes llegando Fernando?

-Campeonato de Europa de la Clase Raceboard que se corrió en Portugal

-¿Contame un poco como fue la prueba náutica en Portugal?

-El evento fue en una pequeña localidad que se llama Monsaraz, que está a 200 kilómetros de Lisboa. Se corrieron 12 regatas, sobre un lago muy bueno, con viento de ocho a doce nudos. No se pudieron navegar todas porque hubo una fuerte tormenta, así que tres regatas no se corrieron. El lugar es una localidad cercana a la frontera con España.

¿Como te fue en lo estrictamente deportivo?

-Quedé segundo entre 78 competidores de muy buen nivel. Fuí el único argentino y del resto de América hubo un par de windsurfistas de Brasil y otro de Canadá. Los demás solo eran corredores europeos.

¿Cómo te ha ido hasta el momento en su temporada?

-Lo único que se corrió fue una fecha del torneo Ranking argentino, que se disputó en Mendoza, donde corrí en la formula Foil y salí primero. En esa ocasión se hizo la entrega de premios del Ranking 2025, donde salí primero en la Formula Foil

Fernando Consorte, windsurf (2) Gentileza

Lo que viene en su hoja de ruta en windsurf

-¿Cuáles serán tus próximos desafíos en windsurf?

-Entre el 1 y 7 de julio tengo el campeonato de España de la clase Raceboard en la ciudad de Cádiz en Andalucía. Después, en agosto tengo el Sudamericano de la case Fórmula Foil en Paracas en Perú. Luego parto porque en la primera semana de agosto en Blanes, Cataluña, España será el Mundial de clase Raceboard. Días después, retorno a Brasil, porque en Vitoria será el torneo Mundial de la Fórmula Foil. Posteriormente, están las fechas del ranking nacionales en Argentina en Buenos Aires y Córdoba. También correré las fechas en el campeonato de Brasil.